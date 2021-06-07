Kamala Harris a migrantes: “no vengan a Estados Unidos”

La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, dijo haber tenido conversaciones "sólidas" con el presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei, sobre la necesidad de combatir la corrupción y disuadir la migración centroamericana hacia el norte.

🇬🇹🇺🇸 El gobierno de Joe Biden tiene previsto anunciar medidas para combatir la trata de personas, el contrabando y la corrupción en Guatemala, coincidiendo con la visita de la vicepresidenta Kamala Harris al país centroamericano https://t.co/LP8PnIFD8k pic.twitter.com/i22gzO9FpL — Reuters Latam (@ReutersLatam) June 7, 2021

Kamala Harris: "no vengan a Estados Unidos"

En el frente migratorio, el mandatario guatemalteco anunció un nuevo centro de procesamiento para migrantes enviados de regreso desde México y Estados Unidos.

La mayoría de los migrantes guatemaltecos abandonan su país debido a la pobreza, sostuvo, y provienen de algunos municipios rurales. Harris advirtió que los guatemaltecos no deberían emprender el peligroso viaje hacia el norte.

"No vengan. No vengan. Estados Unidos seguirá haciendo cumplir las leyes y asegurando fronteras", dijo. "Si vienen a nuestra frontera, les haremos retroceder", agregó.

La demócrata Harris respondió a las preguntas sobre las críticas republicanas de que no había hecho lo suficiente para detener la migración en el corto plazo, diciendo que estaba trabajando sobre el terreno en Guatemala.

"Simplemente me concentro en ese tipo de trabajo", precisó.

Simultaneamente, el gobierno de Biden también reveló detalles de otro grupo de trabajo de fiscales para combatir el tráfico de personas en Centroamérica y México.

El fiscal general de Estados Unidos, Merrick Garland, explicó que reuniría los recursos del Departamento de Justicia y de Seguridad Nacional contra "los grupos de tráfico y trata de personas más prolíficos y peligrosos" de la región.

Sin embargo, el impulso de Washington para abordar las "causas fundamentales" de la migración en El Salvador, Guatemala y Honduras se ha visto socavado por una reacción violenta contra los organismos anticorrupción.

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Kamala Harris y Giammattei contra la corrupción

En una conferencia de prensa conjunta con Giammattei, Harris explicó que un grupo de trabajo estadunidense colaborará con fiscales locales para castigar la corrupción en la región.

La administración del presidente Joe Biden ha identificado a la corrupción como una causa subyacente de la pobreza y la violencia que impulsa a un número récord de centroamericanos a migrar hacia Estados Unidos.

Días antes de la visita de Harris a Guatemala, su primer viaje oficial al extranjero, surgieron diferentes opiniones sobre la lucha contra la corrupción y Giammattei criticó a los activistas enaltecidos por Washington.

"Tuvimos una conversación sólida, sincera y exhaustiva", aseguró Harris en la conferencia de prensa después de una reunión de tres horas con Giammattei.

"El Presidente y yo discutimos la importancia de la lucha contra la corrupción y la importancia de un poder judicial independiente", agregó Harris. Washington ha criticado la destitución de un juez del tribunal superior de Guatemala, algo que, según Giammattei, fue un proceso legítimo.

El grupo de trabajo ya se había anunciado anteriormente, pero Harris ofreció más detalles y dijo que combinará recursos de los departamentos de Justicia, Estado y Tesoro.

Giammattei defendió su propio historial en la lucha contra la corrupción, argumentando que no había sido acusado de irregularidades y que la corrupción no era sólo un problema al que se enfrentan los políticos. La lucha contra el tráfico de drogas debe ser una parte integral de la lucha contra la corrupción, afirmó.

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