Las lluvias, que dejaron decenas de desaparecidos, afectaron especialmente las localidades de Helambu y Melamchi, del distrito de Sindhupalchok, ubicadas a unos 50 kilómetros al noreste de Katmandú. Intensas lluvias dejan inundaciones y deslizamientos de tierra en Nepal.

En las operaciones de salvamento de hoy fueron recuperados los cuerpos de siete personas desaparecidas desde la noche del martes, dijo el director de distrito de Sindhupalchok, Arun Kumar Pokharel.

Las víctimas eran trabajadores de un criadero de truchas de Melamchi que se encontraban en la instalación cuando arreciaron las precipitaciones, indicó.

El funcionario del Ministerio del Interior de Nepal, Dil Kumar Tamang, dijo que las personas fallecieron después de que las lluvias nocturnas en el distrito de Sindhupalchowk, que limita con la región del Tíbet de China, desencadenaron inundaciones repentinas en el río Melamchi que inundaron decenas de hogares.

Estructuras sumergidas parcialmente bajo el agua

Las imágenes de la localidad muestran edificios ubicados en las proximidades del río Melamchi sumergidos parcialmente bajo el agua, así como graves daños materiales en viviendas y campos.

Tres puentes de la localidad de Helambu y uno en Melamchi fueron arrasados por la fuerza de la corriente de las aguas y la crecida de los ríos, lo que, junto con la destrucción de las carreteras, dejó varias zonas del distrito totalmente incomunicadas.

Huyen a terrenos más altos

Los testigos dijeron que varias personas en Melamchi se habían trasladado a terrenos más altos con sus pertenencias mientras helicópteros del ejército rescataban a los atrapados en casas abandonadas.

Las operaciones de salvamento, coordinadas por el Ejército de Nepal, continúan en la zona para rescatar por vía aérea a las personas atrapadas en las casas, dijo Pokharel.

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Las autoridades instaron a las personas que viven a lo largo del río Narayani, que desemboca en la India como Gandak, a permanecer alerta mientras el río fluía por encima de la marca de peligro.

Lluvias asociadas al monzón

La temporada de lluvias asociada al monzón suele afectar a Nepal desde comienzos de junio hasta finales de septiembre.

Todos los años suelen perecer un centenar de personas debido a las lluvias del monzón en Nepal, que este año comenzó el pasado 12 de junio.

Nepal y Bután han sido azotados por fuertes lluvias en los últimos tres días al comenzar la temporada anual de monzones. Las inundaciones repentinas provocadas por las fuertes lluvias arrasaron un campamento de montaña remoto en Bután, matando a 10 personas e hiriendo a cinco.

El año pasado la temporada fue especialmente devastadora, dejando unas 400 personas muertas, según el Portal de Reducción del Riesgo de Desastres de Nepal.

Gran parte del país recibe casi el 80 % de sus precipitaciones anuales durante cuatro meses del año, de junio a septiembre.

La nación del Himalaya es muy vulnerable a los desastres naturales, ocupando el cuarto lugar en términos de vulnerabilidad al cambio climático, según el informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.

Es además el undécimo país más frágil frente a los terremotos, y el trigésimo a las inundaciones, según el mismo informe.

Nepal tiene una geografía rica, con altas montañas que se extienden por su frontera norte, gran parte de la extensa cordillera del Himalaya y enormes glaciares cada vez meas vulnerables.

