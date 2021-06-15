Racismo y discriminación en el Chat de Twitch durante E3 2021

La Electronic Entertainment Expo "E3" , regresó después de un año de pausa debido a la contingencia sanitaria. Durante la jornada de este martes (15 junio 2021), se efectuó el esperado show de Nintendo Direct, en el cual la compañía presentará sus nuevos lanzamientos y mejoras. Sin embargo durante la jornada se registró racismo y discriminación en el Chat de Twitch del E3 2021.

Para 2021, E3 regresó con múltiples compañías de relevancia que confirmaron su participación en el evento. Aunque sin un plan definido, docenas de "publishers" participaron en la edición 2021 de Electronic Entertainment Expo. Los usuarios y "gamers" tuvieron diversas reacciones en cada una de las presentaciones. Desafortunadamente, el común denominador en las conferencias durante la jornada, fue la serie de burlas efectuadas entre los usuarios.

Rapaz, tive que esconder o chat da E3 na Twitch, é muita vergonha alheia, BR falando merda, gringo pior ainda....

Esses tais gamers da nova geração são uma praga mesmo. — Canal do Hollow (@CanalDoHollow) June 15, 2021

Discriminación y racismo chats durante E3

Aunque el uso de los "memes" se ha vuelto muy popular y actualmente forma parte de nuestra cultura, durante prácticamente todas las transmisiones de Electronic Entertainment Expo E3, el chat preteneciente a Twitch, se vio plagado de discriminación y racismo.

Durante la previa del show de "Ubisoft", se realizó un segmento dedicado a los "gamers" con alguna discapacidad, y fue precisamente en el chat de Twitch que los usuarios no reaccionaron de la mejor manera. Ubisoft se vio obligado a restringir el chat para que solo los suscriptores pudieran escribir en él.

"Square Enix", reaccionó de manera similar al desactivar el chat por completo debido al "spam" de comentarios xenófobos y groserías efectuadas hacia la compañía durante su conferencia.

Les jeux Marvel Square Enix be like

"On s'éloigne de l'esthétique des films... Mais pas trop quand même" pic.twitter.com/yJSEO4JsF8 — Scootaloo (@TheFlashGL) June 15, 2021

Los mensajes e burlas fueron de tal magnitud que ni siquiera los mismos moderadores de Twitch pudieron eliminar los mensajes de una manera suficientemente rápida.

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El hecho recrudeció debido a que el propio canal de Electronic Entertainment Expo en Twitch, no cuenta con un set de reglas para el chat, un aspecto con el que hasta los "streamers" más pequeños cuentan. Una desventaja debido a que los espectadores son quienes están a cargo del "stream" y no los organizadores como en estricto sentido debería ser.

¿Qué es el E3?

La Electronic Entertainment Expo, más conocida por su abreviatura "E3", es la convención de videojuegos más importante de la industria, en la que diversas compañías de videojuegos efectúan presentaciones de sus próximos lanzamientos, y en algunas ocasiones sobre su software y hardware.

¿Cuándo es el E3 2021?

Organizado por la Electronic Entertainment Experience, E3 2021 se efectúa entre los días 12 y 15 de junio, cuyas conferencias también tienen lugar en el marco de los días señalados.

¿Cómo ver el E3 2021?

La conferencias se pueden seguir en directo desde los canales de YouTube, Twitch, Twitter y Facebook del "E3 2021".