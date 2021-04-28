Mala noticia para los amantes de la cerveza. ¡Adiós al Oktoberfest!

Los bávaros y los demás juerguistas y amantes de la cerveza pueden enfrentarse a un segundo año sin su amado Oktoberfest mientras Alemania lidia con el fin de las restricciones de COVID-19.

El primer ministro del estado de Baviera, Markus Soeder, respaldó los comentarios anteriores del alcalde de Múnich y dijo que, considerando todo, parecía poco probable que el evento "global" pueda realizarse.

Soeder dijo que se tomaría una decisión en los próximos días, y agregó que intentarán encontrar una regla única para todos los próximos festivales bávaros: "Tendremos un intercambio a fondo sobre esto, puedes ver los hechos objetivos que tenemos en este momento. Tengo que estar de acuerdo con el miedo y el escepticismo del alcalde, si ves cómo se está desarrollando la pandemia en este momento. Las carpas del Oktoberfest no son un evento local sino más bien un evento global y por eso lo que dice el alcalde tiene sentido. Hablaremos de esto durante los próximos días y tendremos una ronda de charlas sobre festividades similares. Creo que ya se ha tomado la decisión de que el Gäubodenvolksfest es poco probable. Deberíamos intentar encontrar una respuesta unificada para todas las festividades bávaras, pero lo decidiremos en los próximos días".

El Oktoberfest de Múnich es el festival popular más grande del mundo, donde los juerguistas de todo el mundo beben cerveza por litro y cantan con bandas de oompah.

Amantes de la cerveza podrían enfrentarse a otro año sin Oktoberfest. REUTERS.

Lo disfrutan más de 6 millones de personas cada año

El festival atrae a seis millones de personas anualmente a la capital bávara para las festividades de dos semanas, que se llevan a cabo en carpas repletas con largas mesas y bancos de madera donde el distanciamiento social para evitar el contagio sería lamentable e imposible.

El evento aporta mil millones de euros para la ciudad.

Los visitantes del Oktoberfest consumen más de 7 millones de litros de cerveza, 100 reces, medio millón de pollos y más de 140 mil pares de salchichas cada año.

Las festividades se remontan a 1810, cuando se celebró el primer Oktoberfest en honor al matrimonio del príncipe heredero de Baviera Ludwig.

Amantes de la cerveza podrían enfrentarse a otro año sin Oktoberfest

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En estos días, las festividades tienden a volverse ruidosas por las noches y muchos turistas extranjeros no pueden soportar las grandes cantidades de cerveza especialmente elaborada, pero sigue siendo tan popular como siempre.