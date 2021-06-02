El Río Negro, el principal afluente del río Amazonas, alcanzó este martes el mayor nivel de su historia, tras sobrepasar los 29.98 metros, según confirmó la Alcaldía. Manaos, Brasil registró inundación histórica, la mayor en 100 años.

El río Negro superó un centímetro el récord alcanzado en 2012 (29.97) y con ello Manaos, la capital del estado de Amazonas, registró su mayor inundación desde 1902, cuando comenzaron las mediciones.

El estado de Amazonas, en el norte de Brasil, sufre desde hace un mes inundaciones en diferentes regiones debido a la fuerte crecida de los ríos amazónicos, como el Negro o el Solimoes, por las intensas lluvias que afectan la región, comunes en dicha época del año.

El nivel del agua cambió el flujo de vehículos, este martes también se desviaron los autobuses de transporte colectivo.

Cuando el río retroceda se normalizará el caudal, para lo cual, el ayuntamiento también elaboró un plan de contingencia para el período de reflujo.

Las afectaciones permanecerán durante semanas.

Según los expertos, el período de reflujo podría comenzar la próxima semana, pero los impactos de las inundaciones permanecerán durante varias semanas.

La construcción de "marombas” para sobrevivir.

Al menos 24 mil personas de 15 barrios de la capital amazónica están afectadas por el aumento del agua y muchas familias se han visto obligadas construir "marombas", como se conocen en Brasil, los pisos hechos con tablones de madera y situados en la parte superior de las casas de palafita.

Te puede interesar:

Ecuador lanza plan para vacunar contra COVID a 9 millones de personas

Para intentar paliar los efectos, la Alcaldía de Manaos ha construido 9,000 metros de puentes y ha aplicado 10 toneladas de óxido de calcio en el agua que invadió el área central de la ciudad con el fin de disminuir el olor y contener la proliferación de insectos por el agua estancada.

En total, 58 de los 62 municipios de Amazonas se han visto afectados por la subida de los ríos, que se prevé que continúen creciendo hasta finales de junio o comienzo de julio.

Hasta el momento no se han reportado víctimas.