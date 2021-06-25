Marilyn Monroe regresó a Palm Springs en California; ahora mide 8m.

Marilyn Monroe está de regreso en Palm Springs a lo grande, pero no todos están contentos con eso.

Se instaló una estatua de casi 8m. de altura del ícono de Hollywood con el famoso vestido blanco ondulante frente al Museo de Arte de Palm Springs, frente a Palm Canyon Drive, la principal zona turística de la ciudad.

La obra de arte fue creada por el escultor John Seward Johnson II e inspirada en una escena de la película, "The Seven Year Itch" y fue presentada oficialmente el domingo 17 de junio.

La estatua representa la esperanza para los líderes de la ciudad y las empresas que buscan atraer turismo e impulsar las ventas después de la pandemia. Después de solo tres días, ya se está volviendo popular entre los turistas, que se detienen para tomarse una foto con Marilyn.

"Realmente sentimos que el tráfico que generará sabiendo con la experiencia pasada lo popular que era. Y en ese momento en 2012, 13, 14, la explosión de las redes sociales no era tan grande como ahora", Aftab Dada, presidente de PS Resorts dijo a Reuters.

Marilyn Monroe is back in Palm Springs, California, in a big way — but not everyone is thrilled https://t.co/SKizNRdWEu pic.twitter.com/5AyXzZkB10 — Reuters (@Reuters) June 25, 2021

Dada dice que la estatua fue llevada a Palm Springs en 2012 en régimen de alquiler durante 26 meses y luego se mudó a Nueva Jersey en 2014.

John McDermott, de 77 años, residente de Palm Springs, estaba en su paseo en bicicleta por la mañana cuando se detuvo a mirar la escultura.

"Hablo en nombre de la gran mayoría de los residentes de Palm Springs, donde todos están encantados de tenerla de regreso aquí, absolutamente encantados. Es bueno para la comunidad, es bueno para las empresas. Ya sabes, esta será nuestra Torre Eiffel. . Esta será la Torre Eiffel de Palm Springs ", dijo McDermott.

Pero la imponente escultura no impresiona a Brooks Thomas, de 50 años, residente de Palm Springs desde hace 8 años.

Marilyn Monroe regresó a Palm Springs en California. REUTERS/Norma Galeana|NORMA GALEANA/REUTERS

"Forever Marilyn" causó controversia en Palm Springs

"Es absurdo que salgas del museo y veas la parte de atrás de los calzoncillos de alguien. De cualquier época, sin importar quién sea o cómo sea. Ya sabes, la gente tiene todo tipo de problemas con otras cosas que encuentran obsceno, pero esto, ya sabes, creen que es aceptable ", dijo.

Cuando se inauguró la estatua el domingo, los manifestantes, incluida la Women's March Foundation, corearon que era misógina y explotadora.

Melissa Manson, de 65 años, es una artista jubilada y se mudó a Palm Springs hace 3 años. Manson dice que "Forever Marilyn" no debería ser un lugar para denunciar los derechos de las mujeres.

"Me alegra que las mujeres tengan voz, pero creo que hay un lugar apropiado para expresarlo. Y no creo que este sea el lugar para hacerlo", dijo Manson. "No creo que esto ofenda a nadie. No creo que sea misógino. No creo que exponga a las mujeres a nada peligroso o incómodo. Quiero decir, hay muchas cosas por ahí para protestar. Y no creo este es el lugar adecuado para ello".

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Buscan quitar a "Forever Marilyn" de Palm Springs

Chris Menrad, fundador del Comité para la Reubicación de Marilyn dice que el propósito principal de abrir la carretera era dar más visibilidad al museo. En cambio, la estatua se instaló frente al museo, cuando el plan original era colocarla en el parque adyacente. El grupo ha presentado una demanda citando códigos públicos y ha recaudado más de $ 70,000 en esfuerzos para la eliminación.

"Tenemos un problema con colocar una estatua grande que bloquea esa vista en una cita sin comillas, una base temporal que todo el mundo sabe que no será temporal", dijo Menrad.

"Forever Marilyn" permanecerá en su posición actual durante tres años, luego los líderes comunitarios reevaluarán su ubicación.

