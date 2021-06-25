JBS regalará carne por un año a familias en USA que se vacunen

¿Quieres carne gratis durante un año? La procesadora de carnes JBS anunció que regalará carne de res, cerdo y pollo durante el próximo año a 50 familias estadounidenses. Lo único que deben hacer es vacunarse en clínicas de vacunación patrocinadas por la compañía durante las próximas semanas.

Las firmas dijeron que casi 70% de sus 66,000 empleados estadounidenses están ahora completamente vacunados y que esperan que los obsequios de carne alienten a vacunarse a los residentes de las zonas rurales, además de a sus empleados.

"Hemos logrado un gran progreso y nuestras tasas de vacunación son mucho más altas que las tasas en las comunidades que llamamos hogar", dijo Andre Nogueira, director ejecutivo de JBS USA.

La primera ronda de las clínicas de JBS comienza el sábado 26 de junio en Greeley, Colorado, donde la compañía opera una enorme planta de carne de res. El año pasado, seis de los trabajadores de la instalación murieron de COVID-19 y casi 300 se infectaron, según datos estatales.

La unidad de la empresa brasileña en Estados Unidos y Pilgrim's Pride, una productora de carne de ave también controlada por JBS, fueron objeto de críticas el año pasado cuando miles de trabajadores de la compañía se enfermaron con COVID-19.

Las plantas procesadoras de Estados Unidos cerraron temporalmente para contener los brotes, restringiendo el suministro de carne y aumentando los precios.

Hubo una "falla de muchos procesadores de carne para proteger adecuadamente a sus trabajadores del COVID-19, lo que resultó en decenas de miles de casos y cientos de muertes", dijo la senadora estadounidense Debbie Stabenow en una audiencia sobre el mercado bovino el miércoles 23 de junio.

'Free meat for a year' offered in JBS U.S. vaccine sweepstakes https://t.co/jh1ZJ2wOCJ pic.twitter.com/c38fRCOwkR — Reuters (@Reuters) June 24, 2021

Incentivan vacunación contra la COVID-19 con premios

El concurso es el más reciente incentivo que ofrecen las empresas y los funcionarios del Gobierno para atraer a quienes tienen aún dudas sobre la vacunación. En varias partes del mundo, quienes acceden a las dosis tienen a su disposición beneficios que van desde pollos vivos y premios millonarios hasta marihuana.

En Estados Unidos, el presidente Joe Biden probablemente no alcanzará la meta de que 70% de los adultos reciban al menos una inyección contra el COVID-19 para el 4 de julio, dijeron las autoridades.

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