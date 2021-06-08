Niño de 5 años aprende lenguaje de señas para comunicarse con abuelos

Aws Oudah es un niño jordano de 5 años de edad que aprendió el lenguaje de señas para poder comunicarse con sus abuelos, quienes padecen discapacidad auditiva. Aws habla árabe, pero también aprendió a expresarse usando sus manos.

"Su lengua materna es el árabe, el lenguaje hablado, pero al mismo tiempo, aprendió el lenguaje de señas. Estoy muy feliz por Aws, porque ha memorizado muy bien las expresiones y los movimientos de las manos, los ojos, el rostro, la boca y el cuerpo". - Ashraf Oudah, papá de Aws.

Niño de 5 años, maestro de lenguaje de señas

Oudah no solo aprendió el lenguaje de señas sino que ahora es maestro de la lengua de los signos; usa las redes sociales para cumplir un propósito solidario: difundir el lenguaje de señas entre, hacer que otros también lo aprendan.

"Me doy cuenta de que Aws está muy interesado en continuar practicando el lenguaje de señas y subir videos instructivos en su canal de YouTube. Siento que es único en comparación con sus amigos, porque está haciendo algo por los demás. Lo siguen jóvenes y niños". - Ashraf Oudah, papá de Aws.

🤙👋 Conoce al profesor de lengua de señas más joven de Jordania pic.twitter.com/O4JEePpgaL — Reuters Latam (@ReutersLatam) June 8, 2021

En otras noticias: Mujer sudafricana rompe récord al dar a luz a diez bebés.

Inicialmente aprendió el lenguaje de señas de su padre y luego decidió hacer y compartir videos instructivos, que publica en su canal de YouTube. Sign language with aws

"Comparto estos videos para lograr que las personas se comuniquen con quienes sufren discapacidad auditiva, para que aprendan y se obtengan un beneficio", dijo el pequeño de solo 5 años de edad.

Ashraf Oudah, padre de tres hijos, describe con orgullo a su hijo Aws como una "joven celebridad" y cree que el amor que recibe de sus seguidores es su principal fuente de motivación.

"Todos los videos de Aws son increíbles. Yo aprendí de él las señas para expresar colores y frutas. También aprendí cómo se interpreta lo masculino y lo femenino. Definitivamente, su canal es cultura". - Ashraf Oudah, papá de Aws.

Ashraf Oudah cree que la determinación de su hijo de dominar tanto el lenguaje hablado como el de señas, le hará tener un futuro brillante en el campo de la interpretación de la lengua.

Te recomendamos: Niño atrapado en máquina de peluches en Gran Canaria, España.

