Miel de alturas: Crianza de abejas en rascacielos de Nueva York

Miel de altura

Con el horizonte de la ciudad en expansión como telón de fondo, Andrew Coté, atiende sus colmenas en la azotea de un edificio residencial de 38 pisos en Manhattan.

"El consumo de miel ayuda mucho a las personas que luchan contra las alergias estacionales. Es como ingerir polen y eso aumenta su inmunidad". - Andrew Coté, apicultor.

Colmenas en rascacielos de la Gran Manzana

Andrew Coté tiene más de 60 colmenas en azoteas y jardines comunitarios en toda la ciudad de Nueva York y una vez que las abejas producen suficiente miel para que Coté la recolecte, generalmente en julio y septiembre, una porción de esa miel se vende en su puesto en Union Square Greenmarket.

"Quiero que la gente disfrute el sabor y la experiencia de esta miel. Aquí en la ciudad de Nueva York, si uno tiene una colmena, sabe que las abejas recolectan su néctar de una gran variedad de fuentes diferentes. Esta hermosa miel no se puede encontrar en ningún otro lugar del mundo". - Andrew Coté, apicultor.

🗽🍯 Apicultor produce miel en azoteas de Nueva York pic.twitter.com/ztGTQSnJC5 — Reuters Latam (@ReutersLatam) April 14, 2021

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En Union Square Greenmarket, Andrew Coté tuvo su mejor día de ventas en 13 meses a fines de marzo. Las ventas ahora en comparación con hace un año son mejores, pero todavía no están cerca de la marca de hace dos años.

"Hemos visto un repunte de compras en los últimos meses, ahora que las personas se vacunan, ya se aventuran a ir afuera nuevamente, un poco más cautelosamente, pero optimistas sobre el futuro. Las cosas están mejor ahora. Las ventas van mejorando, pero todavía no están cerca de la marca de hace dos años. Pero tenemos esperanzas". - Andrew Coté, apicultor.

Reapertura del Mercado Verde de Nueva York

Union Square Greenmarket es el principal conductor de tráfico peatonal en el vecindario. La gente lo considera un servicio esencial. Tras el relajamiento de restricciones por Covid-19, desde enero de 2020, 33 negocios han abierto nuevamente sus puertas.

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