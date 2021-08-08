Migrantes rescatados del Mediterráneo en cuarentena abordo de un barco

Los migrantes rescatados por el barco de rescate Sea-Watch 3 la noche del sábado 7 de agosto fueron trasladados al barco SNAV Adriatico para hacer una cuarentena obligatoria de 15 días.

Las personas a bordo del buque Sea-Watch 3 llegaron al puerto siciliano de Trapani por la mañana del sábado, casi una semana después de ser rescatadas de aguas internacionales frente a las costas de Túnez, en el mar Mediterráneo.

Al atracar en el muelle de la localidad siciliana, algunos de los migrantes se arrodillaron para tocar el suelo con la frente, además de abrazar a la tripulación del barco, dirigido por la organización benéfica alemana Sea-Watch.

Después de desembarcar, 179 de los migrantes fueron examinados para detectar cualquier contagio por COVID-19 antes de ser transferidos al barco destinado para la cuarentena, donde se espera que permanezcan durante dos semanas como precaución contra la propagación del coronavirus.

Sea Watch 3 y Ocean Viking, un barco operado por la organización benéfica europea SOS Mediterranee, rescataron a un total de 394 migrantes de un bote de madera peligrosamente abarrotado en el Mediterráneo el pasado domingo 1° de agosto.

Más migrantes rescatados del Mediterráneo

El barco de auxilio Ocean Viking, que con el último rescate transporta un total de 549 migrantes, atracó el domingo 8 de agosto el puerto de Pozzallo, en Sicilia.

Las salidas de embarcaciones de inmigrantes desde Libia y Túnez a Italia y otras partes de Europa han aumentado en los últimos meses debido al clima más cálido y la búsqueda de mejores oportunidades de vida, luego de que la pandemia golpeara todas las economías.

De acuerdo a la Organización Internacional para las Migraciones, afiliada a la ONU, más de 1,100 personas que huyen de los conflictos y la pobreza en África y Oriente Medio han fallecido este año en el Mediterráneo.

Te puede interesar: Son rescatados 93 migrantes en condiciones de hacinamiento