Miles protestan en Francia; se oponen a restricciones contra COVID

Miles de personas protestaron en toda Francia contra la imposición de un pase de salud para una amplia gama de lugares sociales mientras el país lucha contra una cuarta ola de infecciones por COVID.

Es el tercer fin de semana consecutivo que personas que se oponen al nuevo conjunto de medidas anti-COVID del presidente Emmanuel Macron, una muestra de determinación inusual en esta época del año, marcada por una desaceleración de la actividad del país por las vacaciones de verano.

A los visitantes que se dirigen a museos, cines o piscinas en Francia ya se les niega la entrada si no pueden presentar el pase de salud que demuestre que han sido vacunados contra COVID-19 o que han tenido una prueba negativa reciente.

Thousands protest against COVID-19 health pass in France https://t.co/SEJ8asz7du pic.twitter.com/ce1RuBUwZL — Reuters (@Reuters) July 31, 2021

Una nueva ley que el parlamento francés aprobó esta semana hará que las vacunas contra el COVID-19 sean obligatorias para los trabajadores de la salud y extenderá la imposición del pase de salud a bares, restaurantes, ferias comerciales, trenes y hospitales.

"Estamos creando una sociedad segregada y creo que es increíble estar haciendo esto en el país de los derechos humanos", dijo un maestro en la manifestación.

"Así que salí a las calles, nunca antes había protestado en mi vida. Creo que nuestra libertad está en peligro".

Francia exige libertad y el cese de restricciones por COVID

Los manifestantes también se manifestaron en otras grandes ciudades francesas como Marsella, Lyon, Montpelier, Nantes y Toulouse y se les escuchó gritar "¡Libertad!" y "¡No al pase de salud!", según imágenes de televisión.

Cerca de 3 mil agentes de policía se desplegaron en la capital francesa. Las imágenes mostraban una fuerte presencia policial en la manifestación más grande en París, con la policía antidisturbios esforzándose por mantener a los manifestantes en el camino autorizado por las autoridades.

Francia exige libertad y el cese de restricciones por COVID. REUTERS/Sarah Meyssonnier|SARAH MEYSSONNIER/REUTERS

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Se vio a varios manifestantes en uno de los mítines poniendo su mano sobre las cámaras de los medios de comunicación y otros atacaron a los periodistas impidiéndoles grabar en video a los manifestantes.

Las autoridades quieren evitar que se repitan los hechos de la semana pasada, cuando las peleas entre la policía y los manifestantes estallaron en la vía de los Campos Elíseos.

