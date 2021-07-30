Regresa Lollapalooza tras un año de ausencia

El espectáculo continúa. Lollapalooza regresó a Grant Park el jueves 29 de julio, a pesar de las preocupaciones sobre el aumento de los números de COVID.

Chicago no ha visto una multitud tan grande desde antes de que comenzara la pandemia. Personas fueron captadas con botellas de agua en una mano y tarjetas de vacunación en la otra.

"Aquí está mi prueba de COVID negativa y la tarjeta de vacunación de mi amigo", dijo su amiga Leily Sánchez.

Atrás están los atuendos, los rostros deslumbrados y las multitudes. Pero con el requisito de una prueba de vacunación o una prueba de COVID negativa dentro de las 72 horas, llevar los accesorios correctos para Lollapalooza de este año fue más diferente que nunca.

Prepararse para Lollapalooza 2021 significó más que elegir un peinado o outfit. Fue buscar en los más recóndito para encontrar la tarjeta de vacunación o elegir un sitio de prueba de COVID para que cada asistente certificara que está sano y no es un riesgo de contagio.

"Fue difícil encontrar una ubicación (para realizar la prueba) que tuviera disponibilidad", dijo Dakota Bristow.

Sin prueba de vacunación o una prueba negativa dentro de las 72 horas no se permitió el acceso. Noventa porciento de los asistentes llevaron sus pruebas, mientras que unas 600 personas no pudieron ingresar al recinto al fallar con los requisitos.

#Lolla is BACK. Day 1 was 1000% amazing and we can’t wait to do this for 3 more days.🎉🎉 We have to know...who was your favorite performer today? Photo by @The_CameraLady. pic.twitter.com/0AgVFwtFi1 — Lollapalooza (@lollapalooza) July 30, 2021

Pero en su mayoría, el mensaje pareció transmitirse, ya que se vio a la mayoría de los demás asistentes al festival sacando copias de sus pruebas o tarjetas de vacunas.

Dudas con los protocolos para Lollapalooza 2021

Aún así, algunos estaban confundidos acerca de los procedimientos.

"No sabemos con certeza qué tenemos para mostrar", dijo Izzy Hagan. "No sabíamos si había diferentes líneas para vacunas o pruebas negativas", agregó Bristow.

Y aunque no se puede entrar sin la prueba o el comprobante de vacunación, una vez dentro, los asistentes deben llevar en todo momento esa tarjeta que avala su inmunización, por lo que algunos estaban preocupados por perderla.

"Tengo que ir a la universidad en el extranjero, y necesito mi tarjeta de vacunación para viajar", dijo Nico Takano.

"Traje una copia. Traje mi original ", dijo Mikaela English. "Lo voy a guardar en mi bolso, estaba muy nerviosa por eso".

Dentro del recinto, hay letreros que solicitan a los no vacunados usar cubrebocas. Pero el jueves por la tarde, pocas personas la utilizaban, incluídos gente inmunizada. Brad Watson, quien ya está vacunado, decidió utrilizarla ya que estaba "un poco nervioso debido a todos los casos importantes". "No voy a acercarme tanto a los artistas porque habrá mucha gente allí", dijo. "Voy a mantener mi distancia".

No está claro si a los asistentes al festival no vacunados se les pidió utilizar cubrebocas una vez que llegaran al examen de salud, o cómo se pretende hace cumplir esta regla una vez que ingresan.

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