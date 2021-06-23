El alcalde de Moscú ordenó que los bares y restaurantes atiendan a las personas solo si han sido vacunadas contra el COVID-19 o si han tenido una infección que indique inmunidad, uno de los pasos más difíciles de la capital rusa para combatir la pandemia desde el cierre del año pasado.

El Kremlin ha culpado de una nueva ola de infecciones en las últimas dos semanas a la variante Delta y al lento ritmo de su programa de vacunación, a pesar de que cuatro vacunas de producción nacional han sido aprobadas para su uso.

El alcalde Sergei Sobyanin dijo que las nuevas restricciones entrarían en vigor el 28 de junio y eran necesarias para advertir sobre un nuevo y estricto bloqueo.

En Moscú restaurantes y bares solo atenderán a vacunados contra COVID.

Sin vacuna no hay comida ni cerveza en Moscú

Los residentes que deseen visitar cafés, restaurantes o bares deberán presentar un código QR que demuestre que han sido vacunados, han tenido una infección confirmada por COVID-19 en los últimos 6 meses o dieron negativo en los últimos 3 días.

El Kremlin dijo a los rusos que era inevitable que pudieran enfrentar discriminación en el lugar de trabajo si no se vacunaban o no tenían COVID-19.

Sobyanin dijo que durante meses se habían establecido reglas similares en muchas ciudades de Europa y Asia.

En Moscú restaurantes y bares solo atenderán a vacunados contra COVID.

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Nuevas medidas contra COVID están justificadas en Moscú

Algunos residentes de Moscú dijeron que veían las nuevas medidas como justificadas.

"Creo que es demasiado pronto, comienza el 28 de junio. Si se impusiera desde mediados de julio, la gente tendría la oportunidad de acostumbrarse a esta legislación, hacer todas las pruebas y vacunarse. Pero estoy parcialmente de acuerdo con estas restricciones". ", dijo Nikita, residente de la capital rusa.

Rusia informó el martes 546 muertes relacionadas con el coronavirus en todo el país, la mayor cantidad confirmada en un solo día desde febrero. Los nuevos casos de pruebas positivas totalizaron 16 mil 715.

Para el 2 de junio, alrededor de 18 millones de los 144 millones de habitantes de Rusia habían recibido al menos una dosis de vacuna.