Despliegue luminoso por el centenario del Partido Comunista de China

Las metrópolis chinas de Shanghái y Chongqing organizaron espectáculos de luces para celebrar el centenario de la fundación del Partido Comunista de China.

Shanghai, el lugar de nacimiento del PCC, organizó el espectáculo en el Bund, la famosa zona frente al mar y el centro de negocios central Lujiazui. Cerca de 300 edificios a ambos lados del río Huangpu fueron iluminados, mostrando los momentos históricos en la historia del Partido y el desarrollo del país.

Los drones luminosos también destacaron el espectáculo.

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Los padres fundadores del PCC convocaron en secreto el primer Congreso Nacional del Partido en el centro de Shanghái el 23 de julio de 1921.

Chongqing también organizó un deslumbrante espectáculo de luces que iluminó varios edificios, puentes e incluso barcos en el agua, para conmemorar el centenario.