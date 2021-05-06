Muertos y heridos en operativo contra el narcotráfico en Brasil

Al menos 25 personas, incluido un oficial de policía, murieron en un tiroteo durante un operativo policial contra narcotraficantes en la favela de Jacarezinho en Río de Janeiro, Brasil.

Jacarezinho, una de las favelas más pobladas de la ciudad con unos 40 mil habitantes, está controlada por el Comando Vermelho, una de las principales organizaciones criminales de Brasil. La policía considera que Jacarezinho es una de las sedes del grupo.

Los sospechosos intentaron escapar por los tejados cuando la policía ingresó al barrio en vehículos blindados y helicópteros sobrevolaron la zona, mostraron imágenes de televisión.

25 muertos y varios detenidos por operativo contra el narcotráfico en Brasil. REUTERS

Al menos dos policías resultaron heridos y un hombre recibió un tiro en el pie cuando se encontraba dentro de su vivienda. Las balas también alcanzaron a dos personas que estaban en un vagón del metro que circula en esa zona.

Uno de los oficiales perdió la vida.

Twenty-five killed in deadliest Rio police raid since 2005 https://t.co/KPAHdyBI3j pic.twitter.com/2NJkbIgH73 — Reuters (@Reuters) May 6, 2021

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Mortífero operativo de seguridad

Fue el operativo oficial con mayor cantidad de muertes en el estado de Río de Janeiro, que ha sufrido durante décadas la violencia de las drogas en sus barrios pobres conocidos como favelas.

Una mujer aseguró que vio a la policía matar a un hombre gravemente herido al que describió como indefenso y desarmado. Los agentes encontraron al individuo después de que él se metió a la casa de ella para refugiarse.

"Este es el mayor número de muertos en un operativo policial en Río, superando los 19 de la favela en Complexo do Alemão, excepto que no perdimos a ninguno de los nuestros en ese operativo", dijo el jefe de policía Ronaldo Oliveira.

La policía dijo que entre los muertos en Jacarezinho se encontraban líderes de la banda de narcotraficantes que dominaba la vida en el barrio. Al menos 10 sospechosos fueron arrestados, dijeron.

25 muertos y varios detenidos por operativo contra el narcotráfico en Brasil. REUTERS/Ricardo Moraes|RICARDO MORAES/REUTERS

El operativo tenía como objetivo investigar el reclutamiento de adolescentes para secuestrar trenes y cometer otros delitos, informó la policía en un comunicado.