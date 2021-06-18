Muertos y desaparecidos tras naufragar una embarcación de migrantes. Dos mujeres (una de ellas embarazada), un hombre y un menor, perdieron la vida tras el naufragio de una lancha neumática en la que viajaban cerca de 50 inmigrantes por aguas de la costa rocosa de Lanzarote en las Islas Canarias, España.

Los servicios de emergencia rescataron a 44 personas y se estima que podría haber más desaparecidos. Entre los rescatados hay 20 hombres, 10 mujeres y el resto son menores de edad, según el más reciente reporte del Emergencias del Cabildo de Lanzarote.

13 personas trasladadas al hospital

En total 13 personas fueron trasladadas al hospital, entre ellos hay dos bebés y dos niños menores de cuatro años.

Efectivos de los bomberos, protección civil y de distintos organismos de emergencias de Lanzarote, así como vecinos de la zona auxiliaron a los ocupantes de la embarcación, cuyos gritos se escucharon desde la costa, lo que alertó del naufragio a los vecinos de Órzola, algunos de los cuales se han lanzado al agua en su auxilio.

"Miré hacia afuera y de hecho escuché gritos, era una locura, así que le dije a mi esposa que llamara al 112", dijo el residente de Órzola, Marcos Lesmes, quien usó su bodyboard para llevar a los migrantes a la costa.

Los migrantes rescatados manifestaron que en la neumática viajaban 49 personas y que habían salido dos días antes de Tan-an, al sur de Marruecos.

Servicios de emergencias buscan a un niño y a cuatro adultos que se cree que son hombres.

Grito de auxilio

De la embarcación, se sabe que sus datos coinciden con los de la alerta de una salida de una neumática desde la costa de Guelmim, en Marruecos, a unos 270 kilómetros de distancia de Lanzarote. Sus ocupantes lograron contactar brevemente por la tarde por teléfono con la ONG Caminando Fronteras, para avisar de que no sabían dónde se encontraban y de que tenían problemas con la navegación. La comunicación se interrumpió y no se pudo restablecer.

Búsqueda y rescate

Un avión del servicio de búsqueda y rescate (SAR) del Ejército del Aire los estuvo buscando durante toda la tarde del jueves sin éxito.

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En la noche, un helicóptero de rescate siguió operando en ese tramo de la costa de Lanzarote.

La guardia costera española continúa la búsqueda este viernes de los cinco migrantes desaparecidos.

Se trata de una zona rocosa que se encuentra a unos 600 metros al este del puerto de Órzola.

En la misma zona naufragó en noviembre de 2020 otra patera, falleciendo entonces cuatro migrantes que estaban a punto de tocar tierra, y en esa ocasión también se lanzaron al agua vecinos de Órzola para socorrer a los náufragos.

Este jueves llegaron a las costas de Canarias otros 113 inmigrantes en dos embarcaciones neumáticas, seis de ellos bebés.

Un primer grupo de 57 personas, entre ellas tres bebés, una niña y diez mujeres, una embarazada, llegó por sus propios medios de madrugada a Lanzarote y el segundo, formado por 56 migrantes, entre los que viajaban también tres bebés y ocho mujeres, fue rescatado por la Salvamar Mizar cuando se encontraban a la deriva a unos 53 kilómetros al sur de Fuerteventura.

Aumento de migrantes

El número de migrantes indocumentados que llegan a las Islas Canarias ha aumentado un 116 por ciento en comparación con el mismo período en 2020, con el impacto del COVID-19 en el turismo y otras industrias en el norte y África subsahariana empujando a muchos más a embarcarse en el peligroso viaje.

El Ministerio del Interior de España informó que 5,734 migrantes habían llegado a las Islas Canarias hasta el 15 de junio, en comparación con 2,648 en 2020.

