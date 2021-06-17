China lanzó la nave espacial tripulada "Shenzhou-12", la cual transporta tres "taikonautas" hacia el módulo central de la estación espacial Tianhe para una misión que durará tres meses, un paso más de China y su misión tripulada para construir su estación espacial china.

Se trata de la séptima misión tripulada del "Gigante Asiático" al espacio y la primera durante la construcción de su estación espacial, según reportó la Agencia de Vuelos Espaciales Tripulados de China (CMSA por sus siglas en inglés).

China on Thursday successfully launched the crewed spacecraft Shenzhou-12, which is expected to send three astronauts to its space station core module Tianhe for a three-month mission. #SpaceChina #Shenzhou12https://t.co/Y2pHdele7l pic.twitter.com/DvKHSD5p0Q — CCTV (@CCTV) June 17, 2021

Un cohete portador Gran Marcha-2F Yao-12 que transportaba la nave espacial tripulada "Shenzhou-12" despegó a las 09:22 horas del jueves (hora de Beijing) desde el Centro de Lanzamiento de Satélites de Jiuquan, ubicado en el noroeste del país, reportó la "CMSA".

"573" segundos después, la nave espacial tripulada "Shenzhou-12" se separó del cohete y entró con precisión en la órbita preestablecida. Y se reportó que la tripulación de "taikonautas" se encuentra en buen estado y el lanzamiento de la nave espacial fue un completo éxito.

Los tres "taikonautas" son el líder Nie Haisheng, de 56 años, que participó en la misión "Shenzhou-6" y en la misión "Shenzhou-10"; Liu Boming, de 54 años, que formó parte en la misión "Shenzhou-7"; y Tang Hongbo, de 45 años, que se encuentra en su primera misión espacial.

Se prevé que la duración de la misión espacial tripulada de China, supere los 33 días que alcanzó la tripulación de "Shenzhou-11" en el 2016.

Te puede interesar:

Despegó con éxito la misión china Shenzhou-12

Luego de ingresar en órbita, la nave espacial "Shenzhou-12" se acopló con el módulo central de la estación orbital "Tianhe", formando así un complejo con el módulo central y la nave de carga "Tianzhou-2".

¿Qué significa Tianhe?

El Tianhe (Armonía de los Cielos), nombre clave TH, o Módulo de Cabina Central (CCM, por sus siglas en inglés: Core Cabin Module) es el elemento fundamental de la estación espacial china, como la etapa final del programa Proyecto Tiangong, parte del programa espacial chino.

China y su misión tripulada para construir su estación espacial.|REUTERS/Tingshu Wang/File Photo

China lanzó el módulo central de la estación espacial "Tianhe" el pasado 29 de abril y la nave de carga "Tianzhou-2" el 29 de mayo. "Tianhe" y "Tianzhou-2", completaron el encuentro y acoplamiento dirigido por computadora el 30 de mayo, esperan la primera misión tripulada para desempacar la carga.

Conforme a la Academia de Tecnología Espacial de China (CAST por sus siglas en inglés), la carga de "Tianzhou-2" se compone de más de 160 paquetes grandes y pequeños, incluyendo suministros para astronautas y equipos de ciencia espacial.

La nave completó la configuración del estado orbital después de entrar en la órbita y realizó el encuentro con el módulo central "Tianhe" de manera automática y rápida y el acoplamiento a las 15:54 (hora de Beijing), formando un complejo de tres módulos con la nave de carga Tianzhou-2.

"Taikonautas" ingresan en el módulo central Tianhe

The three Chinese astronauts on board the Shenzhou-12 spaceship entered the country's space station core module Tianhe on Thursday, according to the China Manned Space Engineering Office.



See all updates: https://t.co/388xMFNRS1 pic.twitter.com/Tz9TcLWD37 — CGTN America (@cgtnamerica) June 17, 2021

Los tres "taikonautas" que iban a bordo de la nave espacial tripulada "Shenzhou-12" ingresaron en el módulo central "Tianhe" de la estación espacial del país Tiangong.

Se informó que a las 18:48 (hora de Beijing), Nie Haisheng, Liu Boming y Tang Hongbo entraron a "Tianhe", horas después de que la nave espacial se acoplara con éxito con el módulo central. Los tres "taikonautas" permanecerán tres meses en el espacio y comenzarán su trabajo según lo planeado.

Se trata de la séptima misión tripulada de China al espacio y la primera durante la construcción de la estación espacial del "Gigante Asiático". También es la primera en casi cinco años después de la última misión tripulada del país.

¿Qué es un taikonauta?

A los astronautas de la República Popular China se les denomina "taikonautas", la palabra es un neologismoformado a partir del término chino(taikon, espacio) y del griego (nautes, navegante), en semejanza con astronauta y cosmonauta (en el caso de los astronautas rusos) que derivan del griego.