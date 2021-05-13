Una mujer con dos carreras: boxeadora y enfermera

Todas las noches, después de su larga jornada laboral, la enfermera de 27 años, Arisa Tsubata, cambia su outfit de pantalón y bata quirúrgica por ropa deportiva y guantes de boxeo.

Durante años entrenó para ser parte de la clasificación de boxeo olímpico. Incluso dejó su trabajo en un hospital muy importante y se cambió a una clínica psiquiátrica más pequeña para poder dedicar más tiempo a su carrera en el boxeo, pero sus sueños fueron aplastados cuando el deporte profesional se detuvo debido al brote del nuevo coronavirus.

"Cuando recibí una llamada telefónica de la federación de boxeo y me dijeron que la clasificación se canceló, me sentí muy decepcionada. Había estado trabajando muy duro durante un año. Fue muy frustrante perder mi derecho a competir", dijo Tsubata, quien fue campeona nacional en 2019 en la división de peso mediano femenino.

Sus sentimientos de frustración e incertidumbre se replican en miles de atletas que como ella, están atrapados en el limbo de su carrera gracias a la pandemia.

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Impacto de la pandemia en los atletas

El cambio en los criterios de clasificación y fechas han cerrado de golpe la puerta a varios aspirantes, incluida Tsubata.

Siguiendo dos carreras al mismo tiempo como boxeadora y enfermera, Tsubata tiene sentimientos encontrados sobre los Juegos Olímpicos golpeados por la pandemia, que ya se han pospuesto un año, en medio del reciente aumento de casos de Covid-19 en Japón.

"Después de la cancelación del partido de clasificación, decidí seguir adelante y ser positiva. Pero cuando veo el estadio frente a mí, todavía siento que quiero asistir a la ceremonia de apertura como atleta", dijo Tsubata.

En 2019, Arisa ganó un campeonato nacional de boxeo

"En este momento, no puedo decir que esté lista para las próximas Olimpiadas, las de París, pero lo que puedo hacer es tratar de seguir trabajando duro, paso a paso. Participaré en cualquier competencia, pequeña o grande", dijo Tsubata.

Entrenando temprano en la mañana y tarde en la noche entre sus turnos diarios, la boxeadora-enfermera hará su primer debut internacional en un torneo amateur a finales de mayo en Rusia.

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