Después de vencer la infección por coronavirus mujer en Turquía dio a luz a cuatrillizos. Ayse Kilinc de 32 años, que ha estado casada con el granjero Ibrahim Kilinc de 37 años, que vive en el distrito de Anamur de la provincia de Mersin, fue al hospital después de mostrar síntomas y se sometió a pruebas de embarazo y Covid-19 hace aproximadamente un año.

Pero unas horas después de regresar a su casa, Kilinc se enteró de que sus pruebas de embarazo y COVID-19 eran positivas.

Además del miedo que experimentó, Kilinc estaba sorprendida y feliz de ser madre, y venció la infección después del tratamiento.

Durante los controles de rutina, los padres primerizos se sorprendieron al saber que esperaban cuatrillizos.

Hay más nacimientos múltiples hoy, más mujeres reciben tratamiento.

La Sociedad Americana de Medicina Reproductiva indica que hay más nacimientos múltiples hoy en parte debido a que más mujeres reciben tratamiento para la infertilidad, lo que conlleva un riesgo de que se produzca un embarazo múltiple.

Hacia los últimos meses de embarazo, la familia Kilinc se mudó de Anamur a Antalya debido a posibles riesgos.

Peso de los bebés menor a dos kilos.

El parto por cesárea de Ayse Kilinc se realizó sin problemas y dio a luz a sus hijas cuatrillizas, cuyos pesos oscilaron entre 1 kilo 500 gramos y 1 kilo 600 gramos, en la semana 32 de su embarazo.

Los bebés que fueron nombrados "Almina Nida", "Aynura Nisan", "Alya Eda", "Arya Ela" fueron dados de alta del hospital en Antalya después de permanecer en la unidad de cuidados intensivos neonatales durante aproximadamente 57 días.

Uno de cada 700,000 embarazos son cuatrillizos.

En forma natural, aproximadamente uno de cada 250 embarazos son mellizos, uno de cada 10,000 embarazos son trillizos y uno de cada 700,000 embarazos son cuatrillizos.

La madre Ayse Kilinc dijo que están felices de tener cuatrillizos al final de un estresante proceso de embarazo que comenzó con COVID-19 y continuó con los riesgos de aborto espontáneo y parto prematuro.

La madre dijo que tienen dificultades para cuidar a los cuatrillizos, especialmente durante las noches, y explicó que paso el día durmiendo unas horas.

También dijo que todos se sorprenden al ver a los cuatro bebés, y agregó que "cuando entramos a un lugar con bebés, miran con curiosidad".

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El padre Ibrahim Kilinc dijo: "Tener cuatro hijos a la vez me ha hecho sentir muy diferente. Estaba tan sorprendido y no podía creerlo".

El papá trabaja como agricultor.

Al señalar que se ganan la vida con la agricultura, el padre dijo que tendrían dificultades para satisfacer las necesidades de los cuatro bebés, como pañales y comida para bebés, y solicitó el apoyo de los benefactores.

El profesor Dr. Selahhatin Kumru, que hizo un seguimiento del embarazo de Ayse Kilinc y dio a luz a los bebés, dijo que dio a luz a bebés cuatrillizos por segunda vez en su vida profesional, y señaló que "los embarazos cuádruples son raros".

La duración de un embarazo normal simple varía entre 37 a 42 semanas desde el momento de la última menstruación. Los embarazos de mellizos ocasionalmente duran 40 semanas, pero casi siempre resultan en partos prematuros.

A medida que aumenta el número de fetos, disminuye la duración esperada del embarazo. La duración promedio es de 35 semanas para mellizos, 33 semanas para trillizos y 30 semanas para cuatrillizos.

El Dr. Selahhatin Kumru dijo que los cuatrillizos "nacieron bien" y permanecieron en cuidados intensivos para el desarrollo de sus pulmones.

También dijo que usaron medicamentos protectores del cerebro durante el proceso de cuidados intensivos.

