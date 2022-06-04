¡Es oficial! Shakira y Piqué confirman su separación; piden privacidad

La cantante colombiana Shakira confirmó su separación del futbolista Gerard Piqué, luego de 12 años de relación y el nacimiento de dos hijos: Milan y Sasha.

A través de un breve comunicado, la pareja anunció la ruptura y pidió privacidad para enfrentar este proceso, por el que hasta ahora no se han pronunciado en sus respectivas redes sociales.

“Lamentamos confirmar que nos estamos separando. Por el bienestar de nuestros niños, que son nuestra máxima prioridad, pedimos respeto a la privacidad. Gracias por su comprensión", dice el comunicado, citado por Reuters.

Hasta ahora, la pareja no ha explicado el motivo de su separación, que ocurre tras días de rumores que señalaban un distanciamiento entre las dos figuras.

Solo con un beso lo curan todo y hacen que valga la pena seguir luchando por ellos! Feliz día a todas las madres! ❤️ pic.twitter.com/owR0cRjyKN — Shakira (@shakira) May 8, 2022

¿Cómo se conocieron Shakira y Gerard Piqué? El deportista conoció a Shakira poco antes del Mundial de Sudáfrica 2010, cuando apareció en el video musical de “Waka Waka (This Time for Africa)”, la canción oficial del torneo.

La intérprete de “Suerte” y el futbolista del club Barcelona están juntos desde el 2011, producto de su relación nacieron sus dos hijos, quienes aparecen con frecuencia en las redes sociales de la colombiana.

En marzo de 2011, Shakira hizo oficial su relación al publicar una fotografía en redes sociales donde aparece junto a Piqué. “Les presento a mi sol”, fue el breve mensaje que acompañó la imagen.

¡Linda foto! RT @shakira Les presento a mi sol... Shak http://t.co/A4ed8uG — Twitter Latin America (@TwitterLatAm) March 31, 2011

La cantante se mudó a Barcelona y dos años después anunció su primer embarazo; Milan, el primogénito de la pareja nació en enero de 2013. En el mismo mes, pero de 2015 nació su segundo hijo, llamado Sasha.

La pareja consolidó su relación durante los últimos 12 años; sin embargo, nunca llegaron al altar porque no se consideraban “una pareja tradicional”, como relató Shakira durante una entrevista a una revista argentina.

Shakira enfrenta acusaciones de supuesto fraude fiscal en España

Además de su separación de Gerard Piqué, la cantante enfrenta acusaciones en España por un presunto fraude fiscal de 14.5 millones de euros, por lo que podría ser juzgada en el país europeo.

Presuntamente, Shakira habría simulado no vivir en España y ocultado ingresos a través de paraísos fiscales entre los años 2012 a 2014.

Aunque la defensa de la cantante interpuso un recurso para evitar el juicio, la Audiencia de Barcelona afirmó que hay suficientes indicios para juzgarla por la querella que la Fiscalía presentó por seis delitos contra la Hacienda pública española.

No se puede vivir... ¡Con tantos impuestos! #Shakira será juzgada en #España por supuesto fraude fiscal. pic.twitter.com/MWzdw8yO6o — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) May 26, 2022

Shakira pagó 14.5 millones de euros a la Agencia Tributaria de España, así como otros tres millones en intereses, por el supuesto fraude fiscal que hizo entre 2012 y 2014, cuando se presume que ya era residente en ese país y debía pagar impuestos.

En España la ley señala que deben pasar más de 183 días para que un ciudadano se considere como residente fiscal, criterio que supuestamente no cumplió la intérprete, según su defensa.

Sin embargo, un grupo de magistrados indicó que hay pruebas del fraude fiscal, como pagos con tarjetas de crédito, visitas a establecimientos y fotografías en redes sociales que acreditan la estancia de Shakira en el país europeo.

