Nace un orangután en España especie en peligro crítico. El nacimiento de una cría de orangután en Bioparc Fuengirlo ha emocionado a los visitantes y conservacionistas del zoológico del sur de España, que ejecuta un programa para conservar los orangutanes de Borneo, considerados una especie en peligro crítico por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN).

Grata sorpresa

"El 4 de agosto tuvimos una grata sorpresa con el parto que esperábamos ya que Suli estaba embarazada. Estábamos esperando ansiosamente el parto como siempre. Todo salió perfectamente bien y estuvimos encantados de ver a Suli dar a luz por un segundo tiempo aquí en nuestro parque", dijo Antonio Garrucho, cuidador jefe de Bioparc Fuengirola...

Una pequeña joya

"Ese pequeño ahora mismo es como una pequeña joya para la conservación y una aportación más al programa de cría en cautividad en los zoológicos europeos y también a nivel mundial", externó Antonio Garrucho, en referencia al nuevo residente del Recinto de orangután nacido el 4 de agosto de Suli y Peek.

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La población de orangutanes de Borneo ha disminuido en más del 50 por ciento.

La población de orangutanes de Borneo ha disminuido en más del 50 por ciento en los últimos 60 años, y el hábitat de la especie se ha reducido al menos en un 55 por ciento durante los últimos 20 años, dice el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF) en su sitio web.

"El ritmo de destrucción de los bosques en la isla Borneo es muy grande debido a la extracción de materias primas, debido a los incendios forestales, debido a la desertificación", dijo Garrucho. "El cambio climático tiene un gran impacto y los humanos aceleran el proceso".

El bebé orangután de Bioparc Fuengirola es el primero en nacer en un zoológico europeo en los últimos 12 meses, apuntó el sitio web del zoológico.

Las principales causas de la reducción de la población de orangutanes son la deforestación, el tráfico ilegal de ejemplares y la explotación de su hábitat natural.

