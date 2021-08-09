Nagasaki conmemoró el 76 aniversario del bombardeo nuclear.

Con un llamamiento a la comunidad internacional para lograr un mundo sin armas atómicas, Nagasaki conmemoró el 76 aniversario del bombardeo nuclear.

Nagasaki conmemoró el 76 aniversario del bombardeo nuclear con un llamamiento a la comunidad internacional para lograr un mundo sin armas atómicas y en especial al Gobierno de Japón para que se muestre más proactivo en lograrlo.

En la ceremonia conmemorativa que comenzó con un minuto de silencio a las 11:02, la hora exacta de la explosión, en su discurso en el Parque de la Paz de Nagasaki, el alcalde Tomihisa Taue instó al gobierno de Japón a tomar la iniciativa en la creación de una zona libre de armas nucleares en el noreste de Asia en lugar de permanecer bajo el paraguas nuclear de Estados Unidos, una referencia a la promesa de Estados Unidos de usar sus propias armas nucleares para defender a los aliados sin ellos.

Estados Unidos y Rusia tienen los arsenales más grandes.

Taue también destacó a Estados Unidos y Rusia, que tienen los arsenales más grandes con diferencia, por hacer más por el desarme nuclear, ya que expresó su preocupación de que los estados nucleares hayan retrocedido en los esfuerzos de desarme y estén mejorando y miniaturizando las armas nucleares.

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"Por favor, considere la posibilidad de construir una zona libre de armas nucleares en el noreste de Asia que crearía un paraguas sin arma nuclear en lugar de un paraguas nuclear y sería un paso en la dirección de un mundo libre de armas nucleares", dijo Taue mientras instaba al gobierno de Japón a hacer más para tomar medidas para el desarme nuclear.

Pide firmar Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares.

El alcalde también pidió al gobierno y a los legisladores de Japón que firmen rápidamente el Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares de 2017 que entró en vigor en enero.

A las 11:02 a.m., en el momento en que el bombardero B-29 lanzó una bomba de plutonio, los sobrevivientes de Nagasaki y otros participantes en la ceremonia guardaron un minuto de silencio para honrar a más de 70,000 personas fallecidas.

El bombardeo del 9 de agosto de 1945 se produjo tres días después de que Estados Unidos realizara el primer ataque atómico del mundo contra Hiroshima, matando a 140,000 personas. Japón se rindió el 15 de agosto, poniendo fin a la Segunda Guerra Mundial.

El alcalde también pidió al gobierno y a los legisladores de Japón que firmen rápidamente el Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares de 2017 que entró en vigor en enero.

Japón aliado de Estados Unidos.

Tokio renuncia a su propia posesión, producción o alojamiento de armas nucleares, pero como aliado de Estados Unidos, Japón alberga 50,000 soldados estadounidenses y está protegido por el paraguas nuclear de Estados Unidos. El acuerdo de seguridad posterior a la Segunda Guerra Mundial complica el impulso para que Japón firme el tratado, ya que refuerza sus propias fuerzas armadas al tiempo que intensifica la cooperación de defensa con otros estados con armas nucleares como Gran Bretaña y Francia, para hacer frente a las amenazas de Corea del Norte y China, entre otros.

El primer ministro Yoshihide Suga dijo que el entorno de seguridad es severo y que las opiniones mundiales están profundamente divididas sobre el desarme nuclear, y que es necesario eliminar la desconfianza promoviendo el diálogo y formando un terreno mutuo para la discusión.

