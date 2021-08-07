Muere mujer tras ataque de tigre en safari de Chile

Causó conmoción la muerte de Catalina Torres Ibarra, una joven de 21 años que trabajaba en el zoológico Parque Safari de Rancagua, en Chile.

Muere tras ataque de tigre

La mujer realizaba tareas de limpieza y mantenimiento en la jaula de los felinos cuando sufrió el ataque de un tigre. Autoridades detallaron que la víctima sufrió heridas en el cuello debido al incidente con el animal.

"Se encontraba realizando labores de aseo y mantenimiento al interior del recinto de uno de los tigres. Al ingresar no se percata que la puerta de la jaula, donde se encontraba este animal se encontraba abierta, por lo cual es atacada de inmediato por este tigre, provocándole la muerte en el lugar", dijo la policía.

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¿Accidente o negligencia?

El parque safari fue cerrado mientras la policía investiga si hay o no responsabilidades de terceras personas.

Tras la muerte de su hija y sin comprender lo que había sucedido, Sara Ibarra esperó el cuerpo de Catalina en las afueras del Servicio Médico Legal de Rancagua.

Habla madre de la joven que murió tras ser atacada por un tigre: "Mi hija era un ser de luz" https://t.co/oj2QwzykpP — Meganoticias (@meganoticiascl) August 7, 2021

De acuerdo a Sara, Catalina llevaba alrededor de un año trabajando en el Parque Safari y estaba encantada con su trabajo. "Ella estaba feliz por trabajar allí... Amaba a los animales, especialmente a los felinos", contó.

Dijo que su hija estudiaba Ingeniería en Ecoturismo, pero pausó sus clases, porque su primer año coincidió con el inicio de la pandemia y no le gustaban las clases en línea.

Sobre el accidente, la mujer indicó que "a su hija y a otros tres chicos los mandaron a limpiar esa jaula, sin advertirles que el tigre estaba suelto".

"Mi hija era un ser de luz, alegre, simpática y amaba a los animales. Tenía muchos amigos y era muy querida. Hacía un montón de cosas: arte circense, patinaba, hacía tela, piruetas y era monitora de esas disciplinas. Su sueño era viajar por muchos países", recordó Sara sobre la personalidad y los planes truncados de Catalina.

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