Conoce Nauka, el módulo ruso recién acoplado a la EEI

La Agencia Espacial Federal Rusa, conocida como Roscosmos, lanzó el primer video desde el interior de su módulo laboratorio multipropósito, Nauka.

Las imágenes fueron publicadas el sábado 31 de julio y muestran a los cosmonautas rusos Oleg Novitskiy y Pyotr Dubrov, miembros de la tripulación de la Estación Espacial Internacional (EEI), abriendo una escotilla y entrando en el módulo de investigación así como la apariencia de su interior.

Para que los cosmonautas pudieran conocer el interior del módulo de investigación pasaron dos días debido a un par de problemas que afectaron al módulo Nauka.

La tripulación rusa ingresó al módulo de investigación después de que el aire fuera probado y limpiado.

Pyotr Dubrov and I welcome everyone from our new module #Nauka!



We will conduct a more detailed tour soon. pic.twitter.com/4J5GoOjzJq — Oleg Novitskiy (@novitskiy_iss) July 31, 2021

Problemas con el módulo Nauka

Desde que Nauka se acopló a la EEI tuvo problemas. El primero, una falla con los motores del tras adherirse a la estación. Tras solucionarse, Nauka permaneció sola en lo que se resolvía un problema de presión en otro módulo cercano.

Dmitry Rogozin, jefe de Roscosmos dijo que la presión en un módulo de servicio ruso Zvezda, en la Estación Espacial Internacional, había disminuido como resultado de una fuga de aire.

La presión decreció por un período de dos semanas antes de que el módulo Nauka descontrolara la estación al acoplarse a ella, cuando sus motores se encendieron poco después de atracar. Rogozin, dijo que los dos eventos no estaban vinculados.

La caída de presión fue el resultado de una fuga de aire menor ya conocida en una cámara de transferencia aislada del módulo Zvezda. Se espera que la presión se eleve en las próximas 24 horas, dijo Roscosmos en un comunicado.

Давление в российском модуле "Звезда" на МКС резко упало из-за утечки воздухаhttps://t.co/gRhQCbH4cv pic.twitter.com/bbdj0eqEmv — РИА Новости (@rianru) July 31, 2021

La presión en el módulo de servicio cayó a aproximadamente un tercio de su nivel el 29 de julio, día en que se acopló Nauka. Rogozin tuiteó que le presión aumentará pronto.

La fuga de aire en el módulo Zvezda, que proporciona alojamiento para miembros de la tripulación y sistemas de soporte vital, se detectó el año pasado. No representa ningún peligro para la tripulación, pero la falla persiste a pesar de los intentos de repararlo sellando las grietas.

Rusia dijo el viernes 30 de julio que una falla en el software y un posible lapso en la atención humana eran los culpables de una emergencia causada por los propulsores a reacción que se volvieron a encender inadvertidamente del módulo de investigación Nauka.

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