Niño hondureño regresa con su mamá tras ser encontrado solo en México

Un niño hondureño que llegó a los titulares internacionales luego de que lo encontraron solo en México, después de un angustioso intento de llegar a Estados Unidos, se ha reunido con su familia en Honduras.

La madre del niño, Lorena García, de 23 años, dijo que abrazó fuertemente a su hijo Wilder de dos años cuando se reunieron en la ciudad de San Pedro Sula, al norte de Honduras, a donde llegó en avión luego de pasar casi 20 días bajo la custodia de las autoridades mexicanas.

La difícil situación de Wilder recibió atención de los medios internacionales después de que lo encontraron solo, cerca de un camión de carga que transportaba a decenas de migrantes que se dirigían a través del estado de Veracruz a la frontera de Estados Unidos con México. Agentes de seguridad mexicanos encontraron a Wilder medio desnudo y rodeado de basura.

El Instituto Nacional de Migración de México confirmó en un comunicado que el niño fue trasladado al cuidado de funcionarios hondureños el viernes 16 de julio con la intención de reunirlo con su familia.

Según los informes, Wilder y su padre habían abandonado la casa de la familia en Copán, cerca de la frontera con Guatemala, en un intento por llegar a Estados Unidos y conseguir trabajo. El padre y el hijo viajaban con un contrabandista de personas, o un coyote, antes de que las autoridades mexicanas encontraran a Wilder solo, según los informes.

El padre de Wilder está detenido en un centro de inmigración y se espera que lo devuelvan a Honduras.

Migrant boy abandoned in Mexico left Honduras with his father, consul says https://t.co/BKNEcsnt8D pic.twitter.com/rdyo78gSGr — Reuters (@Reuters) July 3, 2021

Aumenta migración ilegal a Estados Unidos

Este año ha habido un aumento en el número de niños no acompañados, principalmente de Centroamérica, que llegan a la frontera entre Estados Unidos y México, incluso cuando la administración del presidente Joe Biden advierte a los migrantes que no vengan.

Muchos migrantes huyen de la violencia y la pobreza en sus países de origen, y a menudo enfrentan un viaje peligroso con el riesgo de secuestros, asesinatos y otros delitos violentos.

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