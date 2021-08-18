Nueva era en la aviación comercial; inician vuelos supersónicos

Boom Supersonic, espera resucitar viajes aéreos comerciales supersónicos a través del Atlántico, no vistos desde el SST Concorde volado por British Airways y Air France en la década de 1970.

Se espera que el Boom Overture lleve a 65 pasajeros de Nueva York a Londres en poco más de tres horas y media, de Newark a Frankfurt en cuatro horas y, finalmente, de San Francisco a Tokio en seis horas.

Boom está construyendo un prototipo a escala 1/3 de la aeronave, llamado XB1, y espera comenzar los vuelos de prueba el próximo año.

Have you visited an international airport that’s worth getting to early? Tell us why below. #OnboardOverture #TwitterChat pic.twitter.com/5ZbKRcrTbf — Boom Supersonic (@boomaero) August 17, 2021

El jefe de pruebas, el piloto Bill Shoemaker, que ha estado volando durante más de 30 años, será el primero en pilotar el avión demostrador XB1 en su primer vuelo de prueba.

"Existe el potencial de nerviosismo y emoción alrededor de un primer vuelo y todo eso es muy real. A medida que te acercas al vuelo, algo de ese nerviosismo y esa emoción se disipa un poco. La única sensación que te queda cuando se toma un primer vuelo hay un sentido de responsabilidad muy fuerte ", dijo Shoemaker, quien comenzó a volar con la Marina de los Estados Unidos hace unos 30 años.

"El equipo aquí ha trabajado muy duro durante años para preparar este avión para volar, y cuando llega el momento de hacerlo, el piloto de pruebas tiene un impacto enorme en el resultado de ese vuelo, de modo que realmente llevas ese peso de asegurándose de hacer todo bien en ese primer vuelo ", agregó.

El CEO y fundador de Boom, Blake School, dijo que el objetivo era llevar los viajes supersónicos a las masas.

"Usted sabe que nuestro objetivo final es el vuelo de alta velocidad para todos", dijo Blake Scholl, director ejecutivo y fundador de Boom.

"Hacer que el vuelo más rápido sea también el más asequible ... eso es lo que vamos a ver que suceda aquí. El vuelo supersónico desplazará al vuelo subsónico como la mejor manera para que todos puedan viajar largas distancias".

Vuelos de nueva era, aviones supersónicos cruzarán el Atlántico.

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Los primeros vuelos supersónicos comenzarían en el 2029

También planea comenzar la construcción de una fábrica para el Overture en 2022, con aviones saliendo de la línea de montaje en 2025, seguidos de los primeros vuelos de pasajeros en 2029.

Scholl dijo que el avión funcionará con combustible de aviación 100% sostenible, construido a partir de carbono que ha sido eliminado de la atmósfera.

United Airlines tiene un acuerdo provisional con Boom Supersonic para adquirir 15 de sus aviones aún sin desarrollar, con la opción de adquirir 35 más.