Este domingo se registró una nueva erupción del volcán La Soufriere en San Vicente y las Granadinas, al sur del Caribe.

Temblores, flujos piro clásticos y nubes de partículas han sido desde entonces el día y la noche de los habitantes de San Vicente.

Desde hace una semana, una lluvia de ceniza cae sobre la isla mayor de San Vicente y las Granadinas.

Miles de refugiados

Casi el 20 por ciento de los habitantes del país, un archipiélago de 32 islas con una población de 100 mil personas, han sido desalojados.

Varios albergues se han instalado para albergar a miles de damnificados. Muchos más se refugiaron con familiares.

El primer ministro del país caribeño, Ralph Gonsalves asegura que la actual erupción es la peor que han vivido en más de un siglo, comparada a la de 1902, que dejó más de mil personas fallecidas.

Dice que el acceso al agua potable y los alimentos es cada vez más limitado.

Naciones Unidas señala que se vive una "crisis humanitaria".

El primer ministro externa que "los activos que tenemos en riesgo en cuanto a agricultura, pesca, vivienda e infraestructura de carretera, ronda los miles de millones de dólares".

Naciones Unidas alertó que la situación puede volverse un problema regional, no solo porque la erupción podría extenderse por meses, sino porque varias islas del Caribe, entre ellas Barbados y Antigua y Barbuda, ya han sido afectadas.

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Aunque la erupción aún continúa y de momento no se han reportado fallecidos, Gonsalves estima que las pérdidas materiales que ha tenido la isla son millonarias.

La Organización Nacional para el Manejo de Emergencias local reportó que el volcán Soufriere en San Vicente y las Granadinas entró en erupción y comenzó a lanzar columnas de humo, cenizas y vapor

Las emisiones de dióxido de azufre (SO2) de las múltiples erupciones volcánicas de la isla San Vicente ha llegado a otras islas del Caribe, además de algunas partes de Sudamérica, Europa, África e India, según observaciones de los satélites Copernicus Sentinel 5p y Terra, esto ha estado ocurriendo a lo largo de la semana.

Científicos del Observatorio de Belmont confirmaron que se produjo una violenta erupción en el volcán Soufriere a las 8:41, hora local el pasado viernes 9 de abril.

"De los 45 volcanes en erupción actualmente en la Tierra, La Soufrière es uno de los que más preocupan a los vulcanólogos”, dijo Ralph Kahn, climatólogo de la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio (NASA), en un comunicado en el sitio web del Observatorio de la Tierra de la NASA. "Esto se debe a su estilo de erupción explosiva y errática” agregó.