¿Vacunación obligatoria? EU considera pedirla a trabajadores federales

El presidente Joe Biden dijo que su administración considera hacer la vacunación obligatoria para los empleados federales de Estados Unidos.

"Eso está bajo consideración en este momento", respondió Biden a un periodista que preguntó si la administración estaba sopesando esa opción.

El mandatario hizo el comentario durante una visita a la Oficina del Director de Inteligencia Nacional en McLean, Virginia, luego de que los expertos en salud de su administración aconsejaron a los estadounidenses completamente vacunados que nuevamente comenzaran a usar cubrebocas en algunas circunstancias debido a la rápida propagación de la COVID-19, incluída la variante Delta.

Biden también dijo que sería un "mundo diferente" si todos los estadounidenses recibieran la vacuna.

El día anterior, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, dijo que la administración no había tomado una determinación sobre si sería legal que el presidente Biden requiera que los empleados federales estén vacunados.

El gobierno federal de los Estados Unidos es el empleador más grande del país.

El presidente anunciará los "próximos pasos" en el esfuerzo por lograr que más estadounidenses reciban vacunas el jueves, de acuerdo a un comunicado separado emitido por la Casa Blanca.

"Mientras tanto, más vacunas y el uso de cubrebocas en las zonas más afectadas por la variante Delta nos permitirán evitar el tipo de cierres e interrupciones que enfrentamos en 2020", dijo Biden. "A diferencia de 2020, tenemos tanto el conocimiento científico como las herramientas para prevenir la propagación de esta enfermedad. No vamos a volver a eso".

Today’s announcement makes clear that the most important protection we have against the Delta variant is the vaccine. Although most U.S. adults are vaccinated, too many are not and that has to change.



Get protected: https://t.co/4MYpWqXVVo https://t.co/ReuDn5ulGI — President Biden (@POTUS) July 27, 2021

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Nueva guía CDC

Tras el aumento de casos de coronavirus, la nueva guía de salud de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC) dice que el uso de cubrebocas es recomendable en lugares públicos cerrados de regiones donde el coronavirus se está propagando rápidamente. Esto incluye a las personas completamente vacunadas.

El presidente Biden dijo que "ciertamente seguirá" la guía cuando viaje a esas áreas.

Vacunación obligatoria en Nueva York y California

A inicios de la semana, dos estados anunciaron que harán obligatoria la vacunación para trabajadores gubernamentales. Se trata de California y Nueva York. Esta medida también aplicará a trabajadores de la salud.

La vacunación obligatoria en California se pondrá en acción a partir de agosto, mientras que Nueva York lo hará el 6 de septiembre, día feriado por Labour Day.

Quienes no se hayan inmunizado deberán hacer una prueba semanal para detecter el virus.

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