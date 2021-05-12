Nueva York: Broadway se prepara para reabrir en septiembre

Turistas y transeúntes en Times Square aplauden la futura reapertura de Broadway. Nueva York retomará los espectáculos presenciales al 100% de su capacidad.

Tres de los musicales más importantes de Broadway, "Hamilton", "Wicked" y "The Lion King", anunciaron que volverán al escenario en septiembre, uniéndose a decenas de otros shows que planean reabrir en Nueva York después de 18 meses de cierre inducido por la pandemia de Covid-19.

Ozians, the wait is finally over.

Back on Broadway September 14th. Tickets on sale now. https://t.co/aHHS2vQWNX pic.twitter.com/7V6Jjg0JTC — Wicked the Musical (@WICKED_Musical) May 11, 2021

Sí, Broadway se prepara para su reapertura, al 100% de su capacidad. El 14 de septiembre del 2021 se levantará nuevamente el telón en Nueva York y por ello, desde mañana jueves saldrán a la venta las entradas de sus espectáculos. El anuncio llega cuando la tasa de positividad por Covid-19 en el estado de Nueva York es la más baja desde finales de octubre con 1,49%, según anunció el gobernador Andrew Cuomo.

Cuomo también informó que los cines podrían llenar el 100% de sus salas, pero no quedó claro si el público tendría que estar completamente vacunado o qué otras medidas de seguridad contra el nuevo coronavirus se requerirían.

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Sin embargo, los fanáticos de Broadway expresan entusiasmo y confianza sobre el regreso al teatro.

"Es asombroso" que las obras estén regresando, dijo Ana Villalvazo, una tenista universitaria mexicana. "Siempre quise ver un espectáculo en Broadway".

"Me sentiría cómodo yendo al teatro", dijo Héctor Fuentes, un científico de laboratorio clínico de 30 años de San Antonio. "Estoy vacunado y creo que eso significa un paso más hacia la normalidad".

Los productores de "Hamilton", "El Rey León" y "Wicked" esperan que el anuncio "envíe un mensaje de que Broadway está unido en su compromiso de poner fin a un período devastador de dificultades para las decenas de miles de personas que se ganan la vida directamente en obras, shows y espectáculos".

Broadway, una importante atracción turística, genera alrededor de 1.8 mil millones de dólares en ingresos de taquilla en un año.

Aún no se han anunciado fechas para el esperado regreso de las principales obras de Broadway, incluida la versión teatral de "To Kill a Mockingbird".

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