Broadway dice que ‘volverá' con espectáculo emergente en Times Square

Con careta y sana distancia, los artistas de Broadway se reunieron en Times Square para declarar que volverán, con el espectáculo emergente Will Be Back. Durante el evento pop-up los artistas interpretaron “On Broadway”, “Magic to Do” y “Home”, además de la canción original “Will be back”. Así mismo contó con la participación de las estrellas Matthew Broderick, Chita Rivera y Tamara Tunie, quienes se alegraron de ver a la gente en vivo.

“Es tan emocionante y sensacional. Sabes, afortunadamente, gracias a la tecnología, he podido conectarme y trabajar a través de Zoom, pero es bueno estar fuera de esa pequeña caja y estar en la vida real”, dijo Tunie. Para la ganadora del Tony, Nikki M. James, el día fue como un reencuentro. “Es asombroso ver a todos mis amigos, ver que estamos prosperando y saber que nos sentimos realmente esperanzados acerca de nuestra capacidad de traer el teatro de regreso a Nueva York, muy pronto y de manera segura”.

El actor Matthew Broderick estaba en medio de los ensayos para una nueva producción cuando ocurrió el cierre de Broadway, hace un año. Ahora está programado que regrese al escenario pronto. “Soy como Rip Van Winkle, me estoy despertando de un año de sueño. Es un sentimiento muy, muy extraño, estoy seguro, para todos; para el público tardará un poco en volver”. En cuanto al actor de 88 años, Joel Gray, espera traer el musical El violinista en el tejado de regreso a Broadway cuando las cosas vuelvan a abrir, pero prefiere no emocionarse demasiado: “Es alentador, pero no quiero animarme demasiado”.

CARLO ALLEGRI/REUTERS Muchos artistas y trabajadores de la comunidad teatral neoyorkina se quedaron sin empleo de la noche a la mañana con la pandemia por COVID-19.

En marzo pasado, el número de peatones en Times Square pasó de 365,000 personas por día a 35,000 casi de la noche a la mañana. Hoy, el número subió a 100,000 personas de acuerdo a Tom Harris, presidente interino y director de operaciones de Times Square Alliance, organziación encargada de salvaguardar el lugar. “El cierre de Broadway fue un símbolo tangible del comienzo de esta pandemia y de lo grave que fue. El regreso de Broadway también marcará el final de la pandemia y todo lo que hemos aprendido de ella”. Esta industria genera para la ciudad de Nueva York 15 millones de dólares al año.

Durante el evento, también se exihibió el vestuario de los espectáculos Ain’t Too Proud, Moulin Rouge! The Musical, Six, El fantasma de la ópera y Wicked. Si bien se estima que los teatros no abrirán hasta septiembre, los organizadores dijeron que el día brindó la oportunidad de reunirse “de manera segura y ceremoniosa en Broadway, en vivo y en persona, para esta actuación especial y única que representa una gran variedad de artes y cultura, así como a los trabajadores, sindicatos e individuos que son parte la comunidad de Broadway”.