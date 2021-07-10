Primera dama de Haití: “enviaron mercenarios para matar al presidente”

La primera dama de Haití, Martine Moïse, compartió un mensaje de audio en su cuenta de Twitter, en el que confirmó que está viva y que fueron unos mercenarios los que cometieron el crimen contra el presidente, Jovenel Moïse.

En el audio, que dura poco más de dos minutos, recordó la lucha del mandatario haitiano, quien buscó mejores condiciones para los habitantes de este país caribeño, que alguna vez fue una colonia esclavista de Francia.

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“Ustedes saben en contra de quién estaba luchando el presidente. Enviaron mercenarios para asesinar al presidente en casa, con toda su familia, porque quería carreteras, agua, elecciones y el referéndum al final del año”, dijo Martine Moïse en el audio.

La primera dama afirmó que algunos implicados en el magnicidio de Jovenel Moïse ya están en la cárcel; sin embargo, hay otras personas que tienen la intención “de asesinar el sueño del presidente” y las ideas de mejora que tenía para Haití.

Primera dama pide a su país que el crimen no quede impune

Durante su discurso que se difundió a través de su cuenta de Twitter, la primera dama hizo un llamado para que el país no pierda su dirección y que este magnicidio no quede impune.

“En un parpadear, mercenarios entraron a mi casa y asesinaron a mi esposo. No se puede dejar que este asesinato quede impune, que el presidente muera por segunda vez y Haití pierda su dirección”, declaró.

MESSAGE DE LA PREMIÈRE DAME MARTINE MOISE. pic.twitter.com/cFQW70xTFE — Martine Moïse (@martinejmoise) July 10, 2021

Martine Moïse permanece internada en el hospital Jackson Memorial de Miami, Estados Unidos, hasta donde fue trasladada unas horas después del ataque contra su esposo.

Esta es la primera declaración de la primera dama, luego del magnicidio del 7 de julio, en el que Jovenel Moïse perdió la vida presuntamente a manos de 26 mercenarios colombianos.

Uno de los hombres detenidos, identificado como Manuel Antonio Grosso Guarín, es un ex militar que estuvo activo en el Ejército colombiano hasta hace dos años. Mientras estuvo en las fuerzas armadas, se convirtió en experto del Comando Especial y en Fuerzas Especiales Antiterroristas Urbanas.

Por la presunta responsabilidad de los mercenarios colombianos, una comisión especial del país latinoamericano viajará a Haití, con el objetivo de colaborar en las investigaciones y esclarecer el magnicidio del presidente Jovenel Moïse.

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