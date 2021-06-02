OMS aprueba vacuna de Sinovac para uso de emergencia

La Organización Mundial de la Salud (OMS) aprobó el martes 1° de junio la vacuna contra la COVID-19 CoronaVac, desarrollada por la farmacéutica china Sinovac Biotech, para uso de emergencia.

La OMS recomienda la vacuna para su uso en personas mayores de 18 años, en un calendario de dos dosis con un intervalo de dos a cuatro semanas, según un comunicado.

Los resultados de eficacia mostraron que la vacuna Sinovac previno la enfermedad sintomática en el 51% de los vacunados y previno el COVID-19 grave y la hospitalización en el 100% de la población estudiada, según el Grupo Asesor Estratégico de Expertos en Inmunización (SAGE por sus siglas en inglés) de la OMS.

WHO today validated the Sinovac-CoronaVac #COVID19 vaccine for emergency use, giving countries, funders, procuring agencies & communities the assurance that it meets international standards for safety, efficacy and manufacturing.

More ⬇️ https://t.co/Uy0xmGlAIT — World Health Organization (WHO) (@WHO) June 1, 2021

Sin embargo, como pocas personas mayores de 60 años se inscribieron en ensayos clínicos, la OMS dijo que la eficacia de la vacuna Sinovac no se puede estimar en este grupo de edad.

No hay razón para creer que la vacuna tiene un perfil de seguridad diferente en poblaciones mayores y más jóvenes, dijo el comunicado, y agregó que la OMS no recomienda un límite de edad superior para la vacuna, porque los datos recopilados en varios países y los datos de inmunogenicidad de apoyo sugieren que, con probabilidad, la vacuna tiene un efecto protector en las personas mayores.

Al igual que en los casos de vacunas previamente validadas, la OMS recomienda que los países que utilizan la vacuna Sinovac en grupos de mayor edad realicen un seguimiento de la seguridad y la eficacia para verificar el impacto esperado y contribuir a que la recomendación sea más sólida para todos los países.

Mariangela Simao, subdirectora general de la OMS para el acceso a medicamentos y productos de salud, dijo que el mundo necesita urgentemente una variedad de vacunas contra el coronavirus para resolver el problema de la desigualdad en la distribución global de vacunas. La OMS insta a los fabricantes de vacunas a ser parte del COVID-19 Vaccines Global Access (COVAX), compartir su experiencia y datos y contribuir al control de la pandemia.

Sinovac-CoronaVac vaccine has been given WHO EUL - Dr. Tedros https://t.co/U6gucOC96l 来自 @YouTube — Sinovac Biotech (@Sinovac) June 2, 2021

Vacunas aprobadas por la OMS para uso de emergencia

La vacuna Sinovac es la segunda de China que se incluye en la Lista de uso de emergencia de la OMS, después de la vacuna Sinopharm que fue validada a principios del mes pasado.

Además de las dos vacunas chinas, la OMS ha incluido previamente la vacuna COVID-19 desarrollada por Pfizer y BioNTech, dos versiones de la vacuna AstraZeneca y Oxford, la vacuna Janssen y la vacuna Moderna para uso de emergencia.

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