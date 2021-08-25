OMS: obesidad y pobreza provocan hipertensión arterial

La hipertensión, un asesino silencioso a menudo impulsado por la obesidad, que aumenta el riesgo de enfermedades cardíacas, accidentes cerebrovasculares y enfermedades renales, así lo informó la Organización Mundial de la Salud (OMS).

La hipertensión puede diagnosticarse fácilmente mediante el control de la presión arterial y tratarse con fármacos de bajo costo, pero la mitad de las personas afectadas no son conscientes de su enfermedad, que queda sin tratar, según un estudio conjunto de la OMS y el Imperial College de Londres publicado en The Lancet.

Today is #WorldHypertensionDay.#Hypertension - or elevated blood pressure - is a serious medical condition that significantly increases the risks of ❤, 🧠, kidney & other diseases.



It is a major cause of premature death worldwide.



👉 https://t.co/PEXOASL1Tg pic.twitter.com/pKnDaWVqyO — World Health Organization (WHO) (@WHO) May 17, 2021

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En el mundo, cerca de 1.300 millones de personas padecen hipertensión

Si bien las tasas de hipertensión han cambiado poco en 30 años, el número de casos se ha desplazado a los países de ingresos más bajos, ya que las naciones ricas la han controlado en gran medida, según el estudio.

"Está lejos de ser una condición de riqueza, es en gran medida una condición de pobreza", dijo Majid Ezzati, profesor de salud ambiental global en el Imperial College de Londres.

"Muchas partes del África subsahariana, partes del sur de Asia, algunas naciones insulares del Pacífico, todavía no están recibiendo los tratamientos necesarios", agregó.

Unos 17,9 millones de personas murieron en 2019 por enfermedades cardiovasculares, lo que supone una de cada tres muertes en el mundo, y la hipertensión es un factor importante, según la OMS.

La hipertensión puede tratarse con fármacos de bajo costo

"Sabemos que el tratamiento es barato, son medicamentos de bajo costo, pero es necesario incluirlos en la Cobertura Sanitaria Universal (CSU) para que esto no sea un costo para el paciente, tiene que estar cubierto por el sistema de seguros", dijo Bente Mikkelsen, directora del departamento de enfermedades no transmisibles de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Aparte de los factores de riesgo genéticos de la hipertensión, hay "factores de riesgo modificables" relacionados con el estilo de vida, dijo Mikkelsen. Entre ellos se encuentran las dietas poco saludables, la inactividad física, el consumo de tabaco y alcohol, la diabetes no controlada y el sobrepeso, detalló. En referencia a la obesidad, señaló: "Es realmente el tsunami de los factores de riesgo".

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