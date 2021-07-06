OMS recomienda medicamentos Roche y Sanofi para tratar COVID-19

La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomendó el uso de Actemra de Roche y Kevzara de Sanofi, medicamentos con corticosteroides para la artritis, para pacientes con COVID-19 luego de que datos de 11.000 pacientes mostraron que reducían el riesgo de muerte.

WHO recommends Roche, Sanofi drugs for COVID-19 to cut death risk https://t.co/3HFWdnhz7S pic.twitter.com/RXTa1XuZ2G — Reuters (@Reuters) July 6, 2021

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Medicamentos con corticosteroides para la artritis, administrados en pacientes con COVID-19

El análisis abarcó 10.930 pacientes con COVID-19, de los cuales 6.449 recibieron uno de los medicamentos con corticosteroides y 4.481 recibieron atención estándar o un placebo. Se realizó con King's College London, la Universidad de Bristol, el University College London y Guy's and St Thomas 'NHS Foundation Trust y se publicó este martes en el Journal of the American Medical Association.

La OMS pide que se haga más para impulsar el acceso a los medicamentos con corticosteroides en los países de ingresos más bajos que además enfrentan un aumento de casos de COVID-19 y variantes del virus.

Medicamentos con corticosteroides para la artritis reducirían riesgo de muerte y la necesidad de ventilación mecánica

Un grupo de la OMS, que evalúa terapias, concluyó que tratar a pacientes graves por COVID-19 con dichos medicamentos para la artritis, que bloquean la inflamación, "reduce el riesgo de muerte y la necesidad de administrar ventilación mecánica".

Según el análisis de la OMS, el riesgo de morir dentro de los 28 días para pacientes que reciben uno de los medicamentos para la artritis con corticosteroides como la dexametasona es del 21%, en comparación con un riesgo asumido del 25% entre los que recibieron atención estándar. Por cada 100 de esos pacientes, cuatro más sobrevivirían, dijo la OMS.

Además, el riesgo de llegar a la ventilación mecánica o a morir fue del 26% para los que recibieron los medicamentos con corticosteroides, en comparación con el 33% en los que recibieron la atención estándar. La OMS afirmó que eso significa que por cada 100 de esos pacientes, siete más sobrevivirían sin ventilación mecánica.

"Hemos actualizado nuestra guía de tratamiento de atención clínica para reflejar este último desarrollo", indicó Janet Díaz, funcionaria de Emergencias Sanitarias de la OMS.

Se disparan ventas de medicamentos para tratar la artritis

La Administración de Drogas y Alimentos de Estados Unidos emitió la semana pasada una aprobación de uso de emergencia para Actemra para COVID-19. Eso es después de que su uso no aprobado en la pandemia aumentó las ventas en alrededor de un tercio a unos 3.000 millones de dólares en 2020.

Las ventas de Kevzara aumentaron un 30% el año pasado, informó Sanofi.

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