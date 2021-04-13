Palabras de aliento en un Scrabble gigante fueron el parte del festejo por el relajamiento en las restricciones por COVID-19.

"Libertad", "salud", "esperanza", "familia" y "cerveza" entre otras, fueron las elegidas por los británicos para representar el ánimo de su país.

Las proyectaron a través de un show de luces que formaron un tablero de Scrabble, donde, cada letra se colocaba, una por una, hasta formar la palabra completa.

Se podían ver a metros de distancia porque fueron lanzadas sobre las paredes de negocios como tiendas o pubs, ubicados cerca de lugares emblemáticos de Londres, entre los que se encuentran los almacenes Harrods y el rascacielos Shard.

Amarilis Whitty, vocera de Scrabble, señaló que el levantamiento de las restricciones para evitar contagios por COVID-19 coincidió con el Día Nacional de este juego mundialmente conocido, el cual se le celebra hoy, 13 de abril.

Otras palabras que también aparecieron fueron "alivio", "venta minorista" y "terapia", absolutamente todas fueron seleccionadas a través de una encuesta realizada a los habitantes, la cual se encargó de encontrar los vocablos que identificaban los sentimientos de los residentes de Reino Unido.

También destacaron: "amor, "apertura" y "alegría", además iluminaron la noche de los londinenses.

Para el poeta británico, James Massiah la palabra más poderosa ha sido: "reunión", porque él considera que durante más de un año, ha estado separado de amigos, seres queridos y familiares, resaltó que tiene muchas ganas de volver a verlos, situación, asegura, le sucede a casi todos los habitantes de su país.

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¿QUÉ ES EL SCRABBLE?

Es un juego de mesa que fue creado por el arquitecto estadunidense Alfred Mosher Butts, en 1938. Es muy parecido a un crucigrama. En la actualidad, el Scrabble se juega en 120 países en 33 idiomas.

De acuerdo con la compañía, el confinamiento impulsó la venta de este juego en Reino Unido en un 51.2%.

