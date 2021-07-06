Por pandemia COVID Pamplona celebra fiesta de San Fermín sin encierros

Sin toros, sin multitudes enloquecidas echándose vino entre sí y sin cohete de "Chupinazo", así fue como la ciudad española de Pamplona celebró a su patrón San Fermín que da nombre a la mundialmente conocida fiesta del encierro, suspendida por segundo año consecutivo por la pandemia del coronavirus.

Cerca del ayuntamiento, donde normalmente se dispara el cohete "Chupinazo" para marcar el comienzo de las fiestas, mientras miles de juerguistas alborotadores festejan en la plaza, el ambiente fue apaciguado.

"El estado de ánimo es un poco bajo, pero tenemos la esperanza de que sea la última suspensión y la próxima será con una celebración triple", dijo Gemma Balentzia mientras la gente en los bares cercanos disfrutaba de bebidas en las calles estrechas donde los toros de lidia persiguen en busca de emociones. corredores durante las festividades.

El festival de San Fermín ganó fama internacional con la novela de Ernest Hemingway de 1926 "El sol también sale".

Además de las corridas de toros de la mañana y las corridas de toros de la tarde, presenta cantos, bailes y bebidas las 24 horas del día por parte de juerguistas vestidos con ropas blancas y pañuelos rojos. También hay eventos religiosos en honor al santo.

España se queda otra vez sin Pamplonada.REUTERS/Susana Vera|SUSANA VERA/REUTERS

Sin Pamplonada por 2° año consecutivo

"El año pasado dijimos, en 2021 celebraremos el doble. No lo sé, hay cierto miedo. Nos sentimos muy tristes. Tenemos la sensación de que estamos perdiendo las fiestas, veamos cuándo podemos recuperarlas. Espero que podamos hacerlo pronto", dijo Gema, residente española.

La cancelación del año pasado fue la primera en más de cuatro décadas y supuso un gran golpe financiero para los bares, restaurantes y hoteles de Pamplona.

"A lo largo de los años he estado trayendo una barra de pan aquí pero nunca pude llegar al ayuntamiento porque se rompería debido a la cantidad de gente. Este año, debido a la pandemia, he podido traerla y Ponlo aquí como una decoración para darle un poco de color a este día tan triste, que debe ser alegre ", dijo Víctor Alfonso.

España se queda otra vez sin Pamplonada.REUTERS/Susana Vera|SUSANA VERA/REUTERS

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La última vez que no celebró el festival dos años seguidos fue durante la Guerra Civil Española de 1936-39.

"No podemos hacer esto dos años seguidos. El sector de restaurantes y hoteles no puede soportar esto. Lo estamos haciendo realmente mal, mis colegas y yo estamos muy estresados porque no tenemos suficiente trabajo", dijo el. chef, Paula Carrion.