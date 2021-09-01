Partidos de oposición de Venezuela participarán en próximas elecciones, los representantes de los principales partidos de la oposición de Venezuela anunciaron que participarán en las elecciones regionales del 21 de noviembre, en su primera concurrencia a las urnas desde 2017, porque consideran urgente encontrar soluciones a los padecimientos de la población.

El cambio de estrategia de la oposición se produce después de más de dos años de una campaña para buscar sacar del poder al presidente Nicolás Maduro a través de la presión internacional y los llamamientos al ejército venezolano para cambiar de actitud, lo que no ha tenido éxito.

Esa frustración ha llevado a muchos políticos de la oposición a clamar para que Juan Guaidó, un legislador de la oposición elegido en 2015 y luego reconocido por Washington como líder legítimo del país, cambie de táctica, debido a que las sanciones de Estados Unidos se han sumado a los problemas económicos que ya tenía la nación miembro de la OPEP.

"Por esa misma actitud de respeto hacia quienes no quieren ejercer su derecho constitucional de participar les pedimos por favor respeto para el derecho de quienes después de un análisis muy consciente muy profundo hemos decidido participar en este proceso electoral", dijo Henry Ramos Allup, líder del partido socialdemócrata de oposición, Acción Democrática (AD).

Mesa de la Unidad Democrática se suma a la contienda

Tras negarse a participar en las legislativas de diciembre de 2020 por considerarlas "un fraude", el bloque conocido como la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), que fue inhabilitado en 2018 y volvió a tener validez el pasado 29 de junio, aceptó sumarse a la contienda.

"Nos mueve la difícil situación que atraviesa nuestro país, el sentido de urgencia para encontrar soluciones permanentes a nuestros padecimientos y el propósito de fortalecer la unidad", apuntó el texto de la Plataforma Unitaria leído ante la prensa por Marianela Anzola, militante del partido opositor Un Nuevo Tiempo (UNT).

Plataforma Unitaria es como se ha denominado el bloque opositor durante los diálogos con el gobierno de Nicolás Maduro, que se celebran en México desde el pasado 13 de agosto. Incluye a los partidos UNT, Acción Democrática, Primero Justicia, Voluntad Popular, La Causa R y Bandera Roja.

No serán unas elecciones justas ni convencionales

“Sabemos que estos comicios no serán unas elecciones justas ni convencionales. La dictadura (de Maduro) ha impuesto obstáculos graves que ponen en riesgo la expresión de cambio del pueblo venezolano”, alertó.

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Maduro aplaudió el anuncio de los opositores y dijo “hemos traído al campo electoral a toda la oposición venezolana. Pido un aplauso porque es digno el gesto político", agregó el mandatario venezolano en un acto transmitido por la televisión estatal. "Me voy a sentar en mi butaca con el televisor prendido a ver a Juan Guaidó votando el 21 de noviembre", agregó.

Ronda de negociaciones en México

El anuncio se produce mientras representantes del gobierno de Maduro y la oposición se preparan para una ronda de negociaciones, del 3 al 6 de septiembre en México, destinadas a resolver la profunda crisis política del país sudamericano.

Guaidó dijo que el diálogo bajo la mediación de Noruega busca lograr unos comicios justos y un cronograma electoral, entre otros asuntos.

"Maduro: ponte serio. Todos sabemos que hoy no hay condiciones ni garantías para una elección libre y justa. Tanto, que estás sentado como contraparte en un proceso de negociación internacional", escribió el opositor en su cuenta de Twitter.

Los venezolanos deberán acudir a las urnas el 21 de noviembre para escoger a los 23 gobernadores de los 23 estados, 253 legisladores regionales, 335 alcaldes de igual número de municipios, como el del Distrito Capital (Caracas) y 2 mil 471 concejales.

