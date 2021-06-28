Perros de terapia brindan consuelo tras derrumbe en Miami

Boricuas de Corazón, un grupo sin fines de lucro dedicado a ayudar a víctimas de desastres, envío a Tal de 7 años y a Molly de uno, perros entrenados para ayudar a la gente a procesar sus emociones. Se espera que estos amigos de cuatro patas ayuden a relajarse a quienes han sufrido ansiedad y/o ataques de pánico.

🐶⛑️ Perros de apoyo emocional consuelan a familias de desaparecidos tras derrumbe de edificio en Miami pic.twitter.com/mQK3nxvCau — Reuters Latam (@ReutersLatam) June 28, 2021

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"No importa cuál sea su nacionalidad. Trabajamos en inglés y en español. Lo que queremos hacer es ofrecerles nuestro corazón con este pequeño gesto. Lo que he visto, es que a pesar de la frustración por la falta de noticias, después de la interacción con los perros, se sienten agradecidos por todo lo que se está haciendo por ellos".

Con unas 150 personas en paradero desconocido, muchas de las cuales podrían estar enterradas bajo los escombros, los perros han apoyado a al menos cuatro familias de Argentina, otra de Paraguay y otras que llegaron desde Houston, Estados Unidos.

"Están teniendo ataques de pánico o problemas de ansiedad y hemos podido dejarlos trabajar con los perros. Acarician a los animales y sacan sus emociones", explicó Linda Pérez, presidenta de Boricuas de Corazón.

Perros ayudan a las víctimas a manejar emociones

Los familiares de los desaparecidos llevan esperando desde el jueves por la mañana cualquier señal de vida de sus seres queridos.

"Pueden sentir al perro, pueden tener ese contacto con la mirada. Es muy bonito. Los animales están absorbiendo todo lo emocional que están sintiendo. Los perros ayudan a la gente a relajarse.", dijo Pérez.

La organización se asocia con otros grupos que entrenan a perros de terapia y está preparada para quedarse con las víctimas durante horas, según sea necesario.

"Estas personas están sufriendo. Recibir información poco a poco no es agradable para ellos. Están bajo mucha presión", agregó Pérez.

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