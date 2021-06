Que los truenos no afecten a tu perro, con estos tips es posible

En época de lluvias, un perro puede sufrir por el ruido que provocan los rayos y los truenos; no obstante, existen algunos tips que sirven para tranquilizar a las mascotas mientras pasa una tormenta.

Los oídos de un perro son más sensibles y capaces de captar frecuencias que las personas no pueden escuchar, por eso es importante ayudarlos a que no sufran cuando comienza a llover, ya que podrían tener un ataque de ansiedad.

Cuando los perros o gatos escuchan un estruendo, ya sea por fuegos artificiales o los truenos, lo perciben magnificado y tratan de escapar de ese ruido, capaz de acelerar su ritmo cardiaco y provocarles un infarto.

Para evitar consecuencias fatales en tu perro, es indispensable detectar si la mascota también le tiene miedo a otros ruidos, como los rayos, relámpagos y el viento fuerte. Además, poner atención a sus reacciones, ya sea que se esconda bajo la cama, se quede paralizado o muestre un comportamiento agresivo.

Que los truenos no afecten a tu perro, es más sencillo de lo que parece

Una forma de reducir la ansiedad de las mascotas durante una tormenta es ayudarlas a que asocien las lluvias con algo que les gusta. Cuando notes que comenzará a llover, puedes entretenerlas con juguetes o alimentos, mientras permaneces a su lado, para que el miedo no se apodere de la situación.

“El objetivo es condicionar al perro para que asocie los truenos con algo que le encanta, para que su respuesta emocional al ruido sea de alegría más que de miedo”, dijo a medios internacionales la etóloga Patricia McConnell.

Crédito: Getty Images

Uno de los tips más efectivo es que incluyas a tu mascota en tus actividades, de este modo la lluvia no será su principal foco de atención. Por ejemplo, juega con ella y cuando se tranquilice, dale algún premio, así podrá conservar la calma durante una tormenta.

Para que el ruido que producen los truenos no tengan severas consecuencias en tu perro, adapta un espacio de tu casa para que sirva como su refugio, coloca sus juguetes favoritos y acomoda los muebles de manera que parezca un escondite, esto lo hará sentirse protegido y podrá superar el estrés.

Para las mascotas no hay nada mejor que un abrazo de sus dueños, en caso de que no puedas estar a su lado durante una fuerte lluvia, ponle a tu perro un chaleco antiestrés, las bandas de esta prenda ejercen una presión tranquilizadora sobre su torso, para que no tenga ataques de ansiedad a pesar de los truenos y los relámpagos.

