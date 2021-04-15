Policía de Chicago mata a Adam Toledo, adolescente latino de 13 años

La oficina de responsabilidad de la policía de Chicago publicó imágenes de video de una cámara corporal que muestra a un oficial de policía que dispara y mata en un callejón a Adam Toledo, un niño de 13 años.

El incidente ocurrió hace dos semanas.

ATENCIÓN IMÁGENES DE VIOLENCIA-La policía de Chicago liberó el jueves imágenes de cámaras de policías que filmaron cuando el adolescente de 13 años Adam Toledo muere por el disparo de un efectivo. pic.twitter.com/aUSsoqo2OJ — Reuters Latam (@ReutersLatam) April 15, 2021

El video de nueve minutos de duración muestra a un oficial de policía que sale de su patrulla y corre detrás de Adam Toledo, de 13 años de edad, en un callejón a las 2:30 a.m. del 29 de marzo pasado, en La Villita, un vecindario en el West Side de la ciudad.

Las imágenes también muestran al oficial gritándole a Toledo, "alto", antes de que lo alcanzara y le ordenara que le mostrara las manos. Toledo parece levantar las manos justo antes de que el oficial disparara un tiro y luego corriera inmediatamente hacia el adolescente que caía al suelo.

"Disparos, disparos. Traigan una ambulancia aquí ahora", se oye decir al oficial en el video.

Policía de Chicago dispara y mata a Adam Toledo de 13 años de edad. REUTERS.

Policía asegura que adolescente estaba armado

El Departamento de Policía de Chicago dijo inmediatamente después del incidente, que Toledo tenía un arma en la mano, algo que no queda claro en el video del tiroteo.

Los oficiales perseguían a Toledo y a un hombre después de recibir una notificación de disparos en el área, dijo el departamento.

La Oficina Civil de Responsabilidad Policial de la ciudad también publicó videos de terceros y otros materiales relacionados con el incidente.

Esta situación, junto con el tiroteo policial del domingo pasado donde murió Daunte Wright en un suburbio de Minneapolis y el juicio por asesinato del ex oficial de policía de Minneapolis Derek Chauvin en la muerte de George Floyd en mayo de 2020, han aumentado la tensión en Chicago.

Policía de Chicago dispara y mata a Adam Toledo de 13 años de edad. REUTERS.

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Esperan fuerte protestas

Las autoridades de la ciudad instaron a las personas a mantener la calma, pero ya se preparan para los disturbios civiles luego de la publicación del video.

La familia de Toledo dijo en un comunicado difundido a los medios locales que apreciaban el apoyo que habían recibido de la comunidad y estaban agradecidos de que las protestas en Chicago durante los últimos días siguieran siendo pacíficas.

"Oramos para que por el bien de nuestra ciudad, la gente permanezca en paz para honrar la memoria de Adam y trabaje de manera constructiva para promover la reforma", dijo la familia.