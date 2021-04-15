Se registra un tiroteo en Aeropuerto Internacional de San Antonio

El Aeropuerto Internacional de San Antonio fue cerrado y desalojado durante la tarde de este jueves, luego de que se registrara un tiroteo que involucró a un oficial, según reportó la policía de San Antonio.

#AlMomento | Se reporta el desalojo del #aeropuerto de #SanAntonio en Texas, debido a un presunto "tirador activo".



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Las autoridades señalaron que el tiroteo ocurrió en el 9800 Airport Boulevard. Aún no está claro si alguien recibió un disparo, pero después de verios minutos, la policía señaló que no había una amenaza activa para el público.

Un poco antes, un portavoz del aeropuerto había señalaso sobre el reporte de un "tirador activo" en el aeropuerto, alrededor de las 2:30 p.m. (hora local).

Just had to evacuate from San Antonio airport bc of an active shooter inside. Heart is still racing, but glad to be safe for the moment.



Make sure you tell your loved ones that you love them. 🙏🏽 pic.twitter.com/3ULSp2yWkE — Sanjay Kirpalani (@SanjayKirpalani) April 15, 2021

Más tarde, la policía de San Antonio señaló que la situación estaba "contenida" y que no se buscaba a ningún otro sospechoso por este incidente.

There is a confirmed officer-involved shooting at 9800 Airport Blvd. There is no active threat to the public. As a precaution, the Airport has been put on lock down. No other injuries are reported. — San Antonio PD (@SATXPolice) April 15, 2021

Durante la añana de este jueves, un sujeto abrió fuego desde un paso elevado sobre la autopista 281 y el Loop 1604. Nadie resultó herido, pero la policía señaló que el tirador todavía estaba "suelto". No está claro si ambos incidentes están relacionados.