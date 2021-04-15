tva (1).png

Se registra un tiroteo en Aeropuerto Internacional de San Antonio

El Aeropuerto Internacional de San Antonio fue evacuado y cerrado después de informes de un tirador activo que terminó en tiroteo que involucró a un oficial.

Aeropuerto Internacional de San Antonio
Aeropuerto Internacional de San Antonio

Escrito por: Arturo Engels

El Aeropuerto Internacional de San Antonio fue cerrado y desalojado durante la tarde de este jueves, luego de que se registrara un tiroteo que involucró a un oficial, según reportó la policía de San Antonio.

Las autoridades señalaron que el tiroteo ocurrió en el 9800 Airport Boulevard. Aún no está claro si alguien recibió un disparo, pero después de verios minutos, la policía señaló que no había una amenaza activa para el público.

Un poco antes, un portavoz del aeropuerto había señalaso sobre el reporte de un "tirador activo" en el aeropuerto, alrededor de las 2:30 p.m. (hora local).

Más tarde, la policía de San Antonio señaló que la situación estaba "contenida" y que no se buscaba a ningún otro sospechoso por este incidente.

Durante la añana de este jueves, un sujeto abrió fuego desde un paso elevado sobre la autopista 281 y el Loop 1604. Nadie resultó herido, pero la policía señaló que el tirador todavía estaba "suelto". No está claro si ambos incidentes están relacionados.