Presumen moda de la realeza; exhiben en Londres vestido de Lady Di

El voluminoso vestido color marfil que usó Lady Di para casarse con el príncipe Carlos en 1981 se exhibe en su antigua casa de Londres, como parte de una nueva muestra compuesta por una selección de vestidos usados por miembros de la familia real británica.

"En el centro de la exposición se encuentra el vestido de novia de la princesa Diana de Gales diseñado en 1981 por Emanuel. Ahora todos conocemos esa forma icónica, tan típica de la moda de principios de los 80, con grandes mangas abullonadas, muy romántica y de inspiración vintage. Pero cuando vienes a la exposición, lo que aprecias son los detalles, el encaje antiguo, el encaje moderno que fue diseñado para imitarlo, que recubre toda la cola de 25 pies de largo, todo lo cual está adornado con miles de lentejuelas iridiscentes, por lo que el todo el vestido brilla ", comentó Matthew Storey, curador de la exhibición.

Princess Diana’s wedding dress has gone on display for the first time in 25 years at Kensington Palace.



The iconic gown is one of the many looks featured in the “Royal Style in the Making” exhibition along with other items worn by the Queen and Princess Margaret. pic.twitter.com/jvPgkq7vZJ — The Royal Family Channel (@RoyalFamilyITNP) June 4, 2021

Presumen vestido de Lady Di

"Royal Style in the Making" analiza las obras de diseñadores y sus clientes reales, y presenta atuendos creados para la reina Isabel, la Reina Madre, la princesa Margarita y Diana, así como bocetos, muestras de tela y fotografías de la colección de vestidos ceremoniales reales.

Entre los vestidos más reconocibles se encuentra el vestido de novia Diana, de tafetán y encaje, compuesto por corpiño, falda amplia, mangas abullonadas y cola de 25 pies.

Diseñado por David y Elizabeth Emanuel, el vestido es un préstamo de los hijos de Diana, los príncipes William y Harry.

En Londres exhiben vestido de Lady Di.

También hay artículos de la reina Isabel II

Entre otros artículos que se exhiben, se encuentra un inusual toile para un vestido que usó la reina Isabel, la Reina Madre, para la coronación del rey Jorge VI en 1937, así como un vestido azul y dorado del siglo XVIII diseñado para la princesa Margarita por el diseñador de escena Oliver Messel.

La exposición, que se inauguró la semana pasada y estará abierta hasta enero, se encuentra en el Palacio de Kensington, donde Diana vivió hasta su muerte en un accidente automovilístico en París en 1997.

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