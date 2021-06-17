Presunto hallazgo de diamantes en pueblo de Sudáfrica

Tras el descubrimiento de piedras no identificadas, más de mil cazafortunas buscan diamantes en el pueblo de KwaHlathi, en Sudáfrica.

Cientos de habitantes de toda Sudáfrica viajaron hasta ese pueblo para unirse a la excavación y búsqueda de diamantes, después de que un pastor que desenterró la primera piedra en un campo abierto, que algunos creen que son cristales de cuarzo, diera la voz de alarma.

🇿🇦💎 "Fiebre del diamante" se apodera de pueblo sudafricano https://t.co/scB79AlSHv pic.twitter.com/w0JLcYrUS2 — Reuters Latam (@ReutersLatam) June 16, 2021

Fiebre del diamante: buscan fortuna

El descubrimiento de presuntos diamantes supuso un cambio de vida, dijo Mendo Sabelo, uno de los excavadores, mientras sostenía un puñado de pequeñas piedras.

"Esto significa que nuestra forma de vida cambiaría, porque aquí nadie tiene un buen trabajo, yo hago trabajos esporádicos", dijo un padre de familia de 27 años.

El desempleado Skhumbuzo Mbhele se mostró de acuerdo, y añadió: "No he visto ni tocado un diamante en mi vida. Es la primera vez que sucedería, espero que esto cambie las cosas en casa, porque la estamos pasando muy mal, así que espero que las cosas mejoren".

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Autoridades investigarán si son o no diamantes

El Departamento de Minas de Sudáfrica enviará a un equipo de expertos en geología y minería al lugar para recoger muestras y realizar un análisis. Después, se emitirá un informe técnico formal.

Sin embargo, hasta ahora, la falta de dicho análisis de las piedras no ha disuadido a los buscadores de fortuna. Jóvenes, ancianos, mujeres y hombres escarbaban en la tierra con picos, palas y horquillas con la esperanza de encontrar diamantes.

Desde hace tiempo, Sudáfrica sufre niveles de desempleo extremadamente altos, que atrapan a millones de personas en la pobreza y contribuyen a las marcadas desigualdades. Además, la pandemia de Covid-19 ha empeorado la situación.

Venta de presuntos diamantes

Algunas personas han empezado a vender las piedras, presuntos diamantes, con un precio inicial que oscila entre el equivalente a 145 y 430 pesos mexicanos.

El gobierno provincial ha pedido a todos los implicados que abandonen el lugar para que las autoridades correspondientes puedan realizar una inspección adecuada.

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