Protestas de camioneros cumplen 11 días en Canadá

Se cumplen 11 días de las protestas de camioneros en Canadá que estan en contra de la obligatoriedad de la vacuna contra la Covid-19 para poder trasnportar sus productos en la frontera. Ahora miles de personas que están en contra de la vacunación y de otras medidas impuestas por el gobierno para detener contagios de Covid-19 se suman a los camioneros en esta llamdo "Convoy de la Libertad"

En Ottawa, Canadá se declaró estado de emergencia porque los manifestantes que protestan encabezados por un convoy de camioneros paralizaron el centro de la ciudad y aseguran que no se moveran hasta que el gobierno de marcha atrás a las medidas impuestas para tratar de controlar la pandemia, las cuales consideran exageradas.

Ottawa decreta el estado de emergencia por el "Freedom Convoy" de camioneros canadienses.



Hace una semana, Trudeau decía que eran una "pequeña minoría marginal", y ahora decreta el estado de emergencia.



Está cagado y lo sabes. pic.twitter.com/C92Znl67uq — Pablo Lucini (@PabloLucini3) February 7, 2022

Los negocios en el centro de la ciudad están cerrados y los manifestantes que protestan hacen sonar incesantemente las bocinas de sus camiones

Entre las personas que protestan hay quienes dicen que las vacunas son un experimento y que no deben ser administradas a toda la población, pero también hay personas que muestran su apoyo a los trabajadores de la salud y defienden las medidas tomadas por el gobierno.

Hasta el momento no se han registrado enfrentamientos violentos entre la policía y los manifestantes, sin embargo si se han iniciado mas de 100 investigaciones criminales.

Por su parte, el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau quien está aislado debido a que tiene Covid-19, ha descartado el uso del ejército para contener este movimiento.

Por motivos de seguridad, Trudeau y su familia abandonaron su casa del centro de la ciudad desde el pasado fin de semana y no se ha revelado su ubicación.

El primer ministro canadiense señaló que la caravana representaba una "pequeña minoría marginal" y que el gobierno no se dejaría intimidar.

Alrededor del 90 por ciento de los camioneros transfronterizos de Canadá y casi el 79 por ciento de la población se ha vacunado contra la enfermedad Covid-19.

