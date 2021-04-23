¡Protestas! Francia y Reino Unido se enfrentan por licencias de pesca

Los trabajadores de barcos franceses de arrastre, están molestos por la lenta emisión de licencias para pescar dentro de aguas británicas después de que las reglas del Brexit bloquearan el paso de los camiones que transportaban pescado desembarcado en el Reino Unido cuando llegaban a Boulogne-sur-Mer, el centro de procesamiento de productos del mar más grande de Europa.

French fishermen block British lorries carrying UK-landed fish https://t.co/Wvmn4avVl4 pic.twitter.com/QCGL1dIkVT — Reuters (@Reuters) April 23, 2021

Aseguran que BREXIT bloquea las licencias

El acuerdo comercial de Reino Unido con la Unión Europea posterior al Brexit permitió a los pescadores del bloque seguir pescando en aguas británicas, pero solo una vez que recibieran una licencia.

Se esperaba que esas licencias se emitieran rápidamente, pero en cambio alrededor del 80% de la flota francesa en la región norte de Hauts-de-France, desde cuya costa se ven las costas del sur del Reino Unido, todavía estaba esperando, dijeron pescadores franceses.

Unos 80 pescadores detonaron bengalas en los muelles de Boulogne, bloquearon dos camiones con una barricada de plataformas de madera y barriles, y colocaron un cartel que decía: "¿Quieren conservar sus aguas? OK ... Entonces, quédense con su pescado!!!".

Pescadores franceses protestan por BREXIT en Reino Unido. REUTERS.

Muchos de los patrones que luchaban por obtener una licencia no pudieron satisfacer la demanda británica de datos electrónicos que muestran que habían pescado en aguas del Reino Unido durante los cinco años previos al referéndum británico de 2016 sobre la membresía en la UE, dijo Margolle.

Gran Bretaña mantuvo un enfoque basado en la evidencia para otorgar licencias a los buques de la UE utilizando información proporcionada por la Comisión Europea, dijo el Departamento de Medio Ambiente, Alimentación y Asuntos Rurales (DEFRA) del gobierno británico.

"Consideramos que esta reacción es injustificada", dijo un portavoz de DEFRA. El gobierno británico había expresado su preocupación por la protesta con las autoridades francesas, agregó el portavoz.

Pescadores franceses protestan por BREXIT en Reino Unido. REUTERS.

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Exigen medidas fuertes y decididas

A última hora del jueves, el gobierno francés instó a la Comisión Europea a tomar "medidas firmes y decididas" para garantizar que Gran Bretaña aplique el acuerdo.

Aproximadamente dos tercios del pescado desembarcado en el Reino Unido se exportan al continente. En las primeras semanas del año, la salida de Gran Bretaña de la órbita de la UE provocó una ruptura caótica en las cadenas de suministro, que solían ver vieiras y langostinos escoceses en las tiendas francesas apenas un día después de su recolección.

Mientras tanto, los pescadores del norte de Francia dicen que su sustento depende del acceso a las aguas británicas, donde cazan caballa, merlán, calamares y otras especies.