Wuhan aplicará 12 millones de pruebas por casos de variante delta

La ciudad de Wuhan, China, realizará pruebas de Covid-19 a sus 12 millones de habitantes después de confirmar sus primeros casos de la variante delta, altamente transmisible.

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Wuhan, epicentro del Covid-19 a finales de 2019, no había reportado casos locales de Covid-19 desde mediados de mayo del año pasado, pero el lunes las autoridades confirmaron tres casos de la variante delta.

"Para garantizar que todos en la ciudad estén seguros, se harán con rapidez pruebas de ácido nucleico en toda la ciudad para descartar por completo los resultados positivos y las infecciones asintomáticas", dijo el funcionario local Li Qiang.

La variante delta fue hallada en algunas provincias y grandes ciudades, incluida Pekín, en las últimas dos semanas. Además, partes de una zona industrial y tecnológica fueron cerradas, una medida inusual en la ciudad desde el confinamiento del año pasado.

Los nuevos casos en Wuhan, junto con las infecciones en las ciudades cercanas de Jingzhou y Huanggang desde el sábado, están vinculados a casos en la ciudad de Huaian, en la provincia de Jiangsu, dijo Li Yang, subdirector del centro de control de enfermedades de la provincia de Hubei.

Variante delta fue introducida a Wuhan en un vuelo desde Rusia

Se cree que el brote de la variante delta en Jiangsu comenzó en la capital provincial de Nanjing a finales de julio y que fue introducida probablemente en un vuelo desde Rusia, por lo que ahora se aplciarán las pruebas de emergencia.

China controló la epidemia el año pasado y solo ha tenido que combatir algunos brotes localizados después. Los niveles de respuesta de emergencia se redujeron y las personas fuera de las áreas afectadas por el virus pudieron seguir con sus vidas en gran medida como de costumbre, lo que puede haber contribuido al último brote.

China ya aplicó 1.689 millones de vacunas

China ha aplicado 1.689 millones de vacunas contra Covid-19, según la Comisión Nacional de Salud, que sin embargo no publica datos de cuántas personas han recibido la pauta completa de vacunación.

Aunque las vacunas no han impedido el avance de la variante delta, no se han registrado nuevos fallecimientos y solo hay 24 casos graves de entre los mil 157 contagiados ahora activos en China.

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El epidemiólogo chino Zhong Nanshan alertó que debido a la variante delta China necesitará vacunar al 83.3 por ciento de su población, de 1.411 millones de personas, para lograr la inmunidad de rebaño.