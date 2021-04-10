Reabren parques de diversiones de Coney Island, en Nueva York

Los parques de diversiones en Coney Island reabrieron después de permanecer cerrados durante toda la temporada 2020 debido a la pandemia por COVID-19. Entre los invitados a la reinauguración estuvo el Líder de la Mayoría Democrática del Senado, Chuck Schumer, y el alcalde de la ciudad de Nueva York, Bill de Blasio, quien ayudó a cortar la cinta roja al momento de la reapertura para el público.

Durante el evento, el alcalde dedicó unas palabras al icónico barrio de la ciudad que nunca duerme. "Esta es una comunidad increíble, uno de los mejores vecindarios de la ciudad. Siempre le digo a la gente, si estás de visita en Nueva York, no puedes apreciar la ciudad, no puedes sentir la ciudad o entenderla a menos que vengas a Coney Island", afirmó.

El alcalde de la ciudad de Nueva York, Bill de Blasio, asistió al corte de cinta el primer día de la reapertura de los parques de Coney Island. |BRENDAN MCDERMID/REUTERS

El barrio de Coney Island alberga dos parques de atracciones: Luna Park y Deno's Wonder Wheel, ambos ya en funciones. A la reapertura de ambos también fueron invitados trabajadores de la salud que luchan contra la COVID-19, quienes pudieron visitarlo acompañados de parientes o amigos. Como la trabajadora del Coney Island Hospital, Yvette Pagan quien, acompañada de su sobrina, disfrutó del aire libre: "Se siente realmente bien. Nos perdimos el año pasado. Es como una tradición familiar que tenemos (venir aquí)".

Ella, al igual que miles de neoyorkinos están felices de retomar los espacios abiertos de la ciudad: "Nací y crecí aquí. Trabajo en Coney Island Hospital. Estoy muy feliz de ser parte de esta comunidad. Y me encanta. Se siente tan bien estar al aire libre".

Durante el evento trascendió que el alcalde De Blasio proclamó al 9 de abril como el día del parque Deno's Wonder Wheel. Uno de los objetivos de estas reaperturas es apoyar a la economía de la ciudad de Nueva York y sus zonas aledañas.

"Therefore, I, Bill de Blasio, Mayor of the City of NY, do hereby proclaim Friday, April 9th, 2021 in the City of New York as Deno's Wonder Wheel Day. Congratulations."📷@ScottHeins via @Gothamist https://t.co/xGeH8fq4wT pic.twitter.com/cvcDVpHm9s — Denos Wonder Wheel (@WonderWheelPark) April 9, 2021

Evitar contagios en Coney Island

Entre las medidas que pondrán en práctica para evitar contagios por el nuevo coronavirus está un aforo limitado y la limpieza constante de las instalaciones. De acuerdo a Ken Hochman, director de marketing del parque temático Wonder Wheel: "Actualmente estamos operando a una capacidad del 33% y tenemos un sistema de reserva en línea gratuito. Cualquiera puede hacer una reserva gratis para para entrar al parque. A medida que cambian las regulaciones, según lo permitan los protocolos de salud, esperamos poder abrirnos a más personas".

Además, Hochman afirmó que la noria, la atracción más famosa del parque, es perfecta para mantener el distanciamiento social. "El Wonder Wheel en sí mismo es el paseo perfecto, socialmente distante. Es una góndola al aire libre. La brisa sopla desde el océano Atlántico y la playa sobre el malecón. Y cuando vienes aquí, obtienes tu propia góndola, solo con tu familia o tus amigos. No estamos mezclando y combinando. Nuestro personal está enmascarado. Todos los paseos se limpian entre cada viaje. Se requieren cubrirse la cara, pero gritar de alegría sí es alentado".

I was so happy to be in my home of Brooklyn today for the reopening of Coney Island, USA.



I worked to deliver $6B to NYC, and resources for tourism, small businesses and vaccinations in the #AmericanRescuePlan so we can safely reopen. And get back on these wonderful rides. pic.twitter.com/1Ermz1MGCZ — Chuck Schumer (@SenSchumer) April 10, 2021

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