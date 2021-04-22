¡Restricción absoluta de movimiento! Nuevo toque de queda en Ecuador

El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, declaró un nuevo estado de excepción por calamidad pública a causa del COVID-19. Las medidas incluyen un confinamiento los fines de semana y un toque de queda nocturno en la mayor parte del país, debido a un repunte de coronavirus que está sobrepasando la capacidad del sistema de salud.

La restricción de movilidad absoluta comenzará la noche de los viernes y terminará a las 05:00 local de los lunes, mientras que de lunes a jueves habrá un toque de queda en horario nocturno, con excepciones para sectores como salud, alimentos y estratégicos.

Las medidas regirán por 28 días desde la noche del viernes 23 de abril hasta el 20 de mayo.

"Ante la compleja situación epidemiológica, hoy firmé Decreto 1291 para declarar estado de excepción en 16 provincias", escribió Moreno en su cuenta de Twitter.

Ante la compleja situación epidemiológica, hoy firmé Decreto 1291 para declarar #EstadoDeExcepción en 16 provincias. Las medidas entran en vigencia el 23/04 a las 20:00 hasta 20/05 a las 23:59.



✅#ToqueDeQueda lunes a jueves de 8pm a 5am. Y desde viernes 8pm hasta 5am del lunes pic.twitter.com/6U6kvo5KMT — Lenín Moreno (@Lenin) April 21, 2021

El mandatario, quien entregará el cargo el 24 de mayo, además anunció que se reducirá el aforo del transporte urbano e interprovincial y dijo que restaurantes, centros comerciales, gimnasios y cines podrán atender sólo al 30% de su capacidad.

"En todo el país prohibidas reuniones y venta de licor en toque de queda", añadió, al señalar que enviará una ley a la Asamblea Nacional para gestionar la emergencia sanitaria por la pandemia.

En las últimas semanas el país andino ha registrado un aumento sostenidos de contagios y muertes por COVID-19, lo que ha sobrepasado la capacidad de atención del sistema de salud y ha dejado desabastecidos de medicinas e insumos a los hospitales públicos en todo el país.

Declaran toque de queda en Ecuador. REUTERS/Santiago Arcos|SANTIAGO ARCOS/REUTERS

Decenas de pacientes no han podido acceder a una cama de hospitalización o de una de cuidados intensivos y se mantienen en lista de espera. Varios hospitales han instalado carpas en sus inmediaciones para atender la demanda de la población.

Los pasos fronterizos, puertos y aeropuerto no se cerrarán para actividades comerciales y productiva, según el gobierno.

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El gobierno de Moreno ha buscado acelerar el proceso de vacunación, que desde enero avanza con lentitud y en medio de denuncias por nepotismo y cambios sucesivos de autoridades del Ministerio de Salud. Ecuador aún se encuentra en la fase de inoculación a personas adultas mayores, uniformados y maestros.