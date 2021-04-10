Roberta Jacobson, deja Coordinación de asuntos para la frontera sur

La coordinadora fronteriza del gobierno estadunidense, Roberta Jacobson, dejará su trabajo a fines de abril, así lo aseguró la Casa Blanca, una medida que se produce semanas después de que la vicepresidenta Kamala Harris se hiciera cargo de los esfuerzos diplomáticos de Washington en Centroamérica.

🚨JUSTO AHORA🚨Presentó su renuncia Roberta Jacobson, Coordinadora de asuntos para la frontera sur, en medio de la actual crisis de migrantes. Fue nombrada en ese cargo por Joe Biden. Se sabe que dijo: “Ya tuve suficiente” #AhoraMás con @UrielEstradaTV pic.twitter.com/Fc9EgJO7vL — Ahora Más (@ahoramasoficial) April 9, 2021

Si bien la Casa Blanca insistió en que la partida de Jacobson estaba planeada, el anuncio fue una sorpresa ya que ella había sido entrevistada por los medios en los días previos a su anuncio y no había dado muestras de tener intenciones de dimitir.

"De acuerdo con su compromiso inicial de trabajar en los primeros 100 días del gobierno, la embajadora Jacobson dejará su cargo de coordinadora a finales de este mes", dijo el asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, en un comunicado.

Roberta Jacobson, fuera de la Coordinación de asuntos para la frontera sur. REUTERS

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La declaración no hace mención de un reemplazo para el cargo, al decir sólo que el presidente Joe Biden le había pedido a Harris que lidere el trabajo del gobierno con México y el 'Triángulo Norte' de Guatemala, Honduras y Nicaragua.

La Casa Blanca enfrenta dificultades para contener el flujo de migrantes a través de la frontera sur con México, creando un desafío inicial para Biden. Estados Unidos ha enviado un mensaje mixto a la región, al destacar que la frontera está cerrada pero diciendo que proporcionará refugio a los niños no acompañados.

Sullivan dijo que Jacobson, exembajadora de Estados Unidos en México, había iniciado renovados esfuerzos diplomáticos con ese país y las naciones del Triángulo Norte, y ayudó al gobierno de Biden en su compromiso de "revitalizar los sistema inmigración de Estados Unidos"

