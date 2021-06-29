En Rusia bares y restaurantes solo atenderán a vacunados contra COVID

En Rusia, los clientes de bares, restaurantes y cafés, tuvieron que comenzar a mostrar códigos QR para obtener sus productos en Moscú, según las nuevas reglas que ordenan que estos establecimientos solo atiendan a personas que tengan prueba de vacunación, inmunidad o una prueba COVID negativa.

Las restricciones, que también cubren bebidas y comidas en bares y restaurantes, entraron en vigor cuando las autoridades se apresuraron a contener una oleada de infecciones en la capital.

Según las reglas, los clientes deberán presentar un código QR en sus teléfonos que demuestre que han sido vacunados, que tuvieron una infección que indica inmunidad o que recientemente dieron negativo en la prueba, antes de recibir el servicio.

"Supongo que veremos después de que haya pasado un tiempo. Pero si estas medidas afectarán la situación y ayudarán a poner fin a la pandemia, y habrá menos casos debido a estas medidas, las apoyaré. No es tan difícil mostrar un Código QR. Acabo de ingresar a la barra y solo me tomó diez segundos mostrar el código QR y entrar. Ahora puedo sentarme dentro de la barra, como era posible antes", dijo Nikita Burov.

En Rusia bares y restaurantes solo atienden a vacunados COVID.

Atención sin código QR en bares y restaurantes, solo al aire libre

Las empresas aún pueden atender a los clientes sin un código QR en terrazas y porches al aire libre hasta el 12 de julio.

Pero algunos dueños de cafés y bares no están contentos. Uno de ellos dijo a Reuters TV que perdería sus ingresos debido a las nuevas medidas de seguridad, y otro, que no podía pedirle un descuento al propietario ya que su bar estaba formalmente abierto. "Es como un segundo bloqueo", dijo.

Las autoridades han culpado del aumento de infecciones a la propagación de la variante Delta del coronavirus y al lento progreso de las vacunas.

Muchas personas han dicho que son reacias a tomar el Sputnik V de producción nacional, una de las cuatro vacunas que Rusia ha registrado, en parte debido a la desconfianza en las autoridades y los informes negativos de los medios sobre las vacunas fabricadas en el extranjero.

Rusia informó el lunes 21,650 nuevas infecciones por coronavirus, incluidas 7,246 en Moscú y 611 muertes relacionadas con COVID-19 en todo el país.

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